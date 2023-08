Arabie Saoudite : des «centaines» de migrants éthiopiens tués par les gardes-frontières saoudiens, selon une ONG, les autorités réfutent

Des «centaines» de migrants éthiopiens auraient été tués par les gardes-frontières saoudiens entre mars 2022 et juin 2023, a dénoncé l'organisation non gouvernementale Human Rights Watch, dans un rapport publié ce lundi 21 août. Les autorités concernées réfutent les faits.

«Ils nous tiraient dessus, c'était comme une pluie de balles». L'ONG Human Rights Watch (HRW) a dénoncé, dans un rapport publié ce lundi 21 août, des actes commis par les gardes-frontières saoudiens : ils seraient à l'origine de la mort de «centaines» de migrants éthiopiens.

Dans son rapport de 73 pages, HRW s'appuie sur des entretiens avec 38 migrants éthiopiens ayant tenté de pénétrer en Arabie saoudite depuis le Yémen, des images satellite et des vidéos et photos publiées sur les réseaux sociaux «ou recueillies auprès d'autres sources». Les personnes interrogées ont parlé d'«armes explosives» et de tirs à bout portant, les gardes-frontières saoudiens demandant aux Ethiopiens «sur quelle partie de leur corps ils préféreraient que l'on tire».

«Ils nous tiraient dessus, c'était comme une pluie (de balles)», a témoigné une femme de 20 ans, originaire de la région éthiopienne de l'Oromia, citée par l'ONG. «J'ai vu un homme appeler à l'aide, il avait perdu ses deux jambes», mais, a-t-elle ajouté, «on n'a pas pu l'aider parce qu'on courrait pour sauver nos propres vies».

