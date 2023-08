Etats-Unis : la tempête Hilary a touché la Californie et provoqué d’importantes inondations

Des pluies diluviennes se sont abattues ce dimanche 20 août en Californie (Etats-Unis), touchée par la tempête Hilary, provoquant des crues soudaines.

«Un événement météorologique sans précédent». Rétrogradée d’ouragan à tempête tropicale, Hilary a balayé la Californie, aux Etats-Unis, et le Mexique dimanche avec des vents allant jusqu’à 95 km/h, faisant un mort. De fortes pluies ont également provoqué des crues éclair et un tremblement de terre de magnitude 5,1 s’est fait ressentir dans la ville d’Ojai, dans le sud de la Californie.

Dans la soirée, le Centre national des ouragans (NHC) des Etats-Unis a mis en garde contre une «quantité potentiellement historique de précipitations» qui devrait «provoquer localement des crues éclair catastrophiques susceptibles de menacer des vies» dans certaines parties de l'Etat jusqu'à lundi matin.

La pire tempête depuis dix ans

Dans ces conditions, la maire de Los Angeles, Karen Bass, a indiqué qu’«il s'agit d'un événement météorologique sans précédent». Le gouverneur de la Californie Gavin Newsom quant à lui, a déclaré l'état d'urgence dans la plus grande partie de la région méridionale de l'Etat.

A HIGH risk is in effect in our Day 1 Excessive Rainfall Outlook. More details: https://t.co/FQU5sbmsxo pic.twitter.com/KL9BVgIjpd — NWS Weather Prediction Center (@NWSWPC) August 21, 2023

Cinq centres d'accueil ont été mis en place et 7.500 agents sont mobilisés, dont des équipes de sauvetage et plusieurs centaines de soldats, selon le bureau du gouverneur. San Diego se prépare notamment à des inondations potentiellement dangereuses. La population se tenait prête à les contenir au moyen de sacs de sable, tandis que la sécurité civile demandait aux habitants de ne pas prendre la mer. Certaines régions de l'Oregon et de l'Idaho devraient également connaître de fortes pluies et de possibles crues soudaines, a aussi mis en garde le NHC.

De plus, d'éventuelles tornades pourraient se former dans le sud-est de la Californie, l'ouest de l'Arizona, le sud du Nevada et l'extrême sud-ouest de l'Utah, a-t-il ajouté. Selon Nancy Ward, directrice du bureau des services d'urgence du gouverneur de Californie, Hilary pourrait être l'une des pires tempêtes à frapper l'Etat depuis plus d'une décennie. «C'est une tempête très, très dangereuse et majeure», a-t-elle déclaré.

Au Mexique, Hilary et ses pluies diluviennes ont fait un mort et endommagé des infrastructures au sud de la péninsule de la Basse-Californie. La victime a été emportée avec son véhicule par une brutale montée des eaux, a indiqué l'agence mexicaine de protection civile, mettant en garde contre de possibles glissements de terrain et des routes bloquées en Basse-Californie. Il s'agit de la première tempête tropicale de la saison à toucher terre côté Pacifique.