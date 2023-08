Etats-Unis : une femme de 66 ans tuée pour avoir mis un drapeau LGBT devant sa boutique

La gérante d'un magasin de Californie a été tuée par balle vendredi 18 août dans la soirée, après une dispute concernant un drapeau LGBTQ+ affiché devant sa boutique.

Une nouvelle fusillade mortelle aux Etats-Unis. Laura Ann Carleton, 66 ans, a été tuée par balle vendredi à Cedar Glen, en Californie, rapporte The Guardian.

Selon les responsables du bureau du shérif du comté de San Bernardino, lors d'une première altercation au magasin de vêtements de Carleton, un suspect masculin «a fait plusieurs remarques désobligeantes au sujet d'un drapeau arc-en-ciel qui se tenait à l'extérieur du commerce, avant de tirer sur Carleton». Il a ensuite pris la fuite. Les policiers ont pu localiser le suspect, qui était armé, et l'ont abattu. Dimanche, l'homme n'avait toujours pas été identifié.

Laura Ann Carleton laisse dans le deuil son mari et neuf enfants dans une famille recomposée. Elle était propriétaire du magasin de vêtements Mag.Pi à Cedar Glen, dans les montagnes de San Bernardino, à environ 100 km à l'est de Los Angeles.

Un groupe d'activistes LGBTQ+ à proximité de Lake Arrowhead a déclaré que Carleton ne s'identifiait pas comme membre de la communauté LGBTQ+ mais passait du temps à aider et à défendre tout le monde. Elle défendait ses drapeaux Pride devant son magasin le soir de la fusillade, a déclaré ce groupe.

«Nous sommes tous dévastés pour son mari Bort et sa famille et la communauté LGBTQ+, pour qui Lauri était une vraie alliée», s'est ému le réalisateur Paul Feig sur Instagram. Avant d'ajouter : «Cette intolérance doit cesser. (...) Continuons tous d'avancer avec tolérance et amour. Ne laissons pas la mort tragique de Lauri être vaine».

Ces dernières années, les forces de l'ordre de plusieurs Etats aux Etats-Unis ont enquêté sur la destruction des drapeaux arc-en-ciel de la Pride en tant que potentiels crimes haineux.