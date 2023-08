Vacances : voici la durée idéale des congés, selon une étude

La plupart des vacances semblent avoir des effets importants sur le bien-être. Mais une étude s'est penchée sur la durée idéale des congés.

Avons-nous besoin de vacances ? Et combien de temps doivent-elles durer ? Quels facteurs déterminent l'étendue de l'énergie et de l'efficacité que nous apportons à notre travail après les vacances ? Autant de problématiques auxquelles s'est intéressé Springer Nature, l'éditeur international dans le domaine de la recherche, de l'éducation et des publications destinées aux professionnels.

Les salariés sont souvent incapables de récupérer suffisamment lors de courts répits de travail, en raison des frontières de plus en plus perméables entre les domaines professionnels et personnels, ou des longues heures de travail. L'étude de Springer Nature s'est concentrée sur les changements en termes de santé et de bien-être, pendant et après des vacances.

Cinquante-huit personnes, d'un âge moyen de 42 ans et demi, et pour la moitié des femmes, ont participé à l'étude. Six indicateurs ont été instaurés : l'état de santé, la fatigue, la satisfaction, l'humeur, la tension et le niveau d'énergie. La durée des vacances des volontaires variait de 15 à 34 jours, avec une moyenne de 23 jours.

Alterner des périodes d'efforts et de récupération

Cette recherche a, comme plusieurs études antérieures, montré que le bien-être des employés s'améliore pendant les vacances, mais pas après. Et le pic de ce bien-être arriverait au 8e jour des congés. Ensuite, les effets commencent à s'estomper pour finalement disparaître à partir du 11e jour. Ce qui semble indiquer qu'il ne servirait à rien de faire une pause plus longue.

Alors, pourquoi devrions-nous consacrer du temps et de l'argent à des vacances qui semblent avoir des effets éphémères ? Se demander pourquoi on devrait continuer à partir en vacances est comparable à se demander pourquoi on devrait aller se coucher, compte tenu du fait qu'on se fatigue à nouveau, souligne Springer Nature. Dès lors, il est nécessaire d'alterner des périodes d'investissement dans l'effort au travail avec des périodes de récupération afin de rester en bonne santé sur le long terme. En clair : des congés plus nombreux mais moins longs.