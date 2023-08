Espagne : Trois Françaises, dont une mère et sa fille, meurent dans un accident de la route en rentrant des vacances

Trois Françaises ont trouvé la mort, le 15 août dernier, dans un accident de voiture en Espagne, alors qu'elles rentraient de vacances du Portugal, a-t-on appris lundi 21 août.

Un drame. Un accident de la route a coûté la vie à trois Françaises en Espagne, le mardi 15 août, lors d'un retour de vacances, a rapporté Paris-Normandie.

Alors qu'elles regagnaient la France après des vacances au Portugal, Cristina, 49 ans et sa fille Essia, 25 ans sont décédées sur le coup. Elles habitaient dans la commune de Caudebec-lès-Elbeuf (Seine-Maritime). Lola, une adolescente de 17 ans originaire de La Harengère (Eure) a été transportée à l'hôpital mais n'a pas survécu à ses blessures. Elle est décédée le mercredi 16 août.

Un adolescent de 16 ans, le fils de Cristina et le frère d'Essia se trouvait également à bord de la voiture. Il a été rapatrié en France, ce lundi 21 août, et transféré au CHU de Rouen.

L'accident se serait produit aux alentours de 9h30 : le véhicule aurait fait une sortie de route et se serait renversé sur le bas-côté. La raison de cette déviation est pour l'instant inconnue.

hommage du maire de la commune

Dans une publication Facebook, le maire de Caudebec-lès-Elbeuf, Laurent Bonnaterre, s'est exprimé sur ce drame.

«À leur famille et à leurs proches, j’adresse au nom de l’équipe municipale et au nom de toute notre commune attristée, mes très sincères et très chaleureuses condoléances», peut-on lire sur le message.

Deux cagnottes ont été mises en ligne pour venir en aide aux familles : une pour Cristina et Essia, et une pour Lola.