Tir mortel sur le tournage de «Rust» : Alec Baldwin tente de faire annuler la plainte déposée par les employés

Alors qu’une expertise pourrait relancer les poursuites d’homicide involontaire à son encontre, Alec Baldwin et son équipe légale espèrent faire annuler la plainte déposée par trois membres de l’équipe du film «Rust» pour «négligence» et «conduite dangereuse».

Une décision potentiellement lourde de conséquence. Selon le site américain Deadline, c’est demain, mercredi 23 août, qu’une audience au tribunal de l’État du Nouveau-Mexique doit se prononcer sur le maintien, ou non, de la plainte déposée en février dernier par trois membres de l’équipe de tournage de «Rust» – le caméraman Ross Addiego, la costumière Doran Curtin, et le chef machiniste Reese Price – à l’encontre d’Alec Baldwin et des producteurs du film, et dans laquelle ils les accusent de «conduite dangereuse et négligente».

Les avocats du comédien et des producteurs avaient fait une demande afin que cette plainte soit annulée. Le site Deadline précise également que le procès de l’armurière du film, Hannah Gutierrez-Reed, inculpée en janvier dernier d’homicide involontaire, qui risque une peine de 18 mois de prison et une amende de 5.000 dollars, et qui a récemment été accusée d’avoir falsifiée des preuves, a vu son procès repoussé dans le courant de l’année 2024.

Début août, un rapport d’expertise commandé par les procureurs spéciaux, Kari Morrissey et Jason Lewis, portant sur l’arme qui a tué la directrice de la photographie Halyna Hutchins, a relancé la menace de poursuites pour homicide involontaire à l’encontre d’Alec Baldwin. La décision concernant la suite à donner à ce rapport n’a pas encore été actée.