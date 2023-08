Une girafe sans tache naît dans un zoo, une première mondiale

Une girafe est née sans tache dans un parc zoologique du Tennessee (États-Unis) lundi 31 juillet, ont récemment rapporté les médias américains, indiquant qu'il s'agit bel et bien d'une première mondiale.

La nature et ses mystères. Une petite girafe, née le 31 juillet dernier, est venue au monde sans aucune tache dans un zoo du Tennessee. L'annonce a été faite dans un message posté par le parc Brights Zoo et relayé par plusieurs médias américains dont CBS News.

Cette femelle âgée de seulement 23 jours et mesurant déjà 6 pieds, soit plus d'1,82 mètre, est devenue la première de son espèce à ne pas arborer de taches, qui servent principalement à réguler la température corporelle de l'animal, rappelle Géo. Si l'animal est en parfaite santé, cette particularité du pelage n'a pour l'instant pas été expliquée, mais a permis de mettre en lumière cette espèce menacée.

A zoo in Tennessee says it has welcomed a rare spotless giraffe. Brights Zoo is holding a contest to name the baby pic.twitter.com/1H9LvATHFx

— CBS News (@CBSNews) August 21, 2023