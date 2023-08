Wagner : Evgueni Prigojine réapparaît en vidéo pour la première fois depuis sa tentative de rébellion

Evgueni Prigojine, chef de la milice russe Wagner, est apparu dans une vidéo lundi 21 août, pour la première fois depuis sa tentative de coup d’État manquée en Russie et son exil en juin dernier. Il a assuré que le groupe paramilitaire rendait «la Russie encore plus grande sur tous les continents et l'Afrique encore plus libre».

Un retour médiatique attendu après deux mois de silence. Via une vidéo publiée ce lundi soir sur la chaîne Telegram de Wagner dénommée «Grey Zone», le patron de la milice russe Evgueni Prigojine est réapparu pour la première fois face caméra depuis sa tentative de coup d’État manquée en Russie et son exil en juin dernier.

Sur la vidéo, tournée dans un paysage désertique, le chef du groupe paramilitaire, vêtu d’un treillis clair et équipé d’un gilet pare-balles ainsi que d’un fusil d’assaut, a indiqué se trouver sur le continent africain. «Nous travaillons. Température 50°C. Tout ce que nous aimons», a assuré Evgueni Prigojine face à la caméra.

Progozhin releases his first post-putsch video — from the Sahel. He says he is making Russia great again in Africa and doesn’t mind the 50 degree (centigrade) heat. pic.twitter.com/RUJw59NTBc — Yaroslav Trofimov (@yarotrof) August 21, 2023

Il a affirmé dans la vidéo que ses hommes menaient sur le continent africain «des activités de reconnaissance et de recherche» pour «faire grandir la Russie sur tous les continents, et rendre l'Afrique encore plus libre». Le chef du groupe Wagner a défini son unité comme étant le «cauchemar de "ISIS", "Al-Qaïda" et autres gangsters».

Toujours en quête de personnel

Il a également accompagné cette vidéo d'un numéro de téléphone et d'une adresse courriel pour le recrutement de volontaires au sein de Wagner. «Nous embauchons de vrais héros et continuons à remplir les tâches qui ont été fixées et auxquelles nous nous sommes promis de faire face», a ajouté Evgueni Prigojine.

Ce dernier n’a pas précisé où il se situait en Afrique, mais le groupe Wagner est particulièrement présent au Mali et en Centrafrique. Dans un message audio, qu’il privilégiait depuis juin au détriment de la vidéo, Evgueni Prigojine s’était félicité fin juillet du coup d'Etat au Niger. Il avait fustigé les «anciens colonisateurs» occidentaux en promettant que Wagner «est en mesure d'instaurer l'ordre et de détruire les terroristes».

Alors que les juntes au Mali et au Burkina Faso se sont tournées vers les mercenaires russes pour remplacer la présence des formateurs occidentaux, le Quai d’Orsay a confirmé que les militaires au pouvoir à Niamey (Niger) avaient profité d’un déplacement à Bamako (Mali) puis à Ouagadougou (Burkina Faso) pour prendre contact avec Wagner.