Allemagne : le gouvernement souhaite faciliter le changement de genre à l'état civil

En Allemagne, un projet de loi a été adpoté, ce mercredi 23 août, par le gouvernement, permettant le changement de genre. Une loi très attendue par la communauté LGBTQ+.

Une nouveauté en Allemagne. Le gouvernement a adopté ce mercredi un projet de loi simplifiant le changement de genre, réclamée de très longue date par la communauté LGBTQ+, emboîtant le pas à d'autres pays européens, comme récemment l'Espagne.

Le texte suscite toutefois la controverse, notamment dans les rangs conservateurs. Cette décision «constitue un grand moment pour les personnes transgenres et intersexes en Allemagne», s'est félicitée de son côté la ministre de la Famille, Lisa Paus.

Le projet sur «l'autodétermination du genre», qui doit encore être soumis au Parlement, vise à «faciliter le changement de genre et de prénom à l'état civil pour les personnes transgenres, intersexes et non binaires», ont précisé ses services, dans un communiqué. Il suffira de remplir une déclaration auprès de l'état civil pour changer de prénom et de genre.

Il s'agit de l'un des projets sociétaux phare de la coalition du chancelier social-démocrate Olaf Scholz, avec la récente légalisation contrôlée du cannabis qui a été mise sur les rails. L'Allemagne rejoint ainsi le club des pays qui ont adopté le principe de l'autodétermination, comme la Belgique, l'Espagne, l'Irlande, le Luxembourg ou encore le Danemark.