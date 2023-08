Etats-Unis : premier débat de la primaire républicaine ce mercredi, sans Donald Trump

La présidentielle américaine de 2024 approche à grands pas, et les candidats du Parti Républicain vont participer ce mercredi à leur premier débat de la primaire. Pourtant, le favori de l’élection, Donald Trump, ne fera pas l’honneur de sa présence.

Que vaut un débat présidentiel sans le principal candidat ? Ce mercredi, le tout premier débat de la primaire républicaine, en vue de l’élection américaine de 2024, doit avoir lieu à Milwaukee, dans le nord-est des Etats-Unis.

Seront notamment présents Ron DeSantis, Tim Scott et Doug Burgum, respectivement gouverneurs de Floride, Caroline du Sud et Dakota du Nord. Les électeurs républicains pourront également écouter l’entrepreneur Vivek Ramaswamy mais également l’ancien vice-président Mike Pence, l’ancienne ambassadrice à l’ONU Nikki Haley, et l’ex-gouverneur du New Jersey Chris Christie. Pour participer, les candidats ont dû obtenir au moins 1% des intentions de vote dans trois sondages nationaux différents et avoir reçu des dons d’au moins 40.000 donateurs uniques.

Un nom, et pas des moindres, manque cependant à l’appel : celui de Donald Trump. En effet, l’ancien président des Etats-Unis a fait savoir dimanche qu’il ne participera à aucun des débats de la primaire républicaine.

«Le public sait qui je suis et quelle présidence réussie j'ai exercée, avec l'indépendance énergétique, des frontières et une armée forte, les plus importantes réductions d'impôts et de réglementations, pas d'inflation, l'économie la plus forte de l'Histoire, et bien d'autres choses encore», a-t-il déclaré que son réseau Truth Social. «JE NE PARTICIPERAI DONC PAS AUX DÉBATS !», a-t-il conclu.

Un débat attendu par les électeurs

Pour le moment, Donald Trump reste le favori de la primaire républicaine, et de très loin. Il bénéficie, selon les derniers sondages, d’environ 62% des intentions de vote, et devance donc très largement le candidat en deuxième position, Ron DeSantis, qui peine à atteindre la barre des 20%.

Pourtant, les électeurs républicains sont prêts à assister au débat même sans Donald Trump. Selon une étude YouGov pour CBS, 91% des électeurs probables des Républicains souhaitent que les différents candidats se concentrent sur leurs propres programmes et arguments plutôt que de centrer le débat sur Donald Trump. Par ailleurs, 50% des électeurs du Grand Old Party estiment que la campagne pour la primaire s’est trop concentrée sur ce dernier.

Les thèmes du débat n’ont pas été rendus publics, mais l’animatrice de l’événement, Martha MacCallum, journaliste de Fox News, a indiqué dans une interview pour Vanity Fair que les candidats seront notamment questionnés sur l’avortement et sur les inculpations pénales de Donald Trump, deux thèmes particulièrement sensibles pour les Républicains.

Moment crucial pour Ron deSantis

L’IVG et la révocation de l’arrêt Roe v. Wade par la Cour suprême est un sujet glissant pour les conservateurs, qui cherchent à la fois à conserver leur base électorale catholique et conservatrice, mais en même temps à séduire des voix plus modérées. Concernant Donald Trump, les candidats restent nombreux à penser que les inculpations pénales dont il fait l’objet sont le fruit d’une stratégie politique, mais ne peuvent prendre le risque ni de le soutenir ouvertement, ni de le dénigrer.

Ce débat sera l’occasion pour les candidats du parti républicain de se démarquer, en l’absence de leur principal adversaire, et de tenter de convaincre leurs électeurs. Il s’avère même crucial pour Ron DeSantis, pour le moment deuxième dans les sondages derrière Donald Trump, et dont la cote de popularité a baissé ces dernières semaines. Le gouverneur de Floride cherche donc à inverser la tendance et réduire l’écart avec le 45e président des Etats-Unis.