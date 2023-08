Incendies à Hawaï : Joe Biden accusé de s’être endormi pendant un hommage aux victimes

Une vidéo du président américain, Joe Biden, dans une posture qui laisse penser qu'il s'est endormi pendant la cérémonie d'hommage aux victimes des feux à Hawaï, a suscité la controverse en ligne.

Une sieste en plein hommage. Depuis mardi, Joe Biden est critiqué pour s'être supposément endormi lors de la cérémonie rendant hommage aux victimes des incendies de forêt à Maui.

Sur les réseaux sociaux, notamment X (anciennement Twitter), une vidéo de mauvaise qualité semble montrer le président démocrate la tête baissée et les yeux fermés pendant le discours d’un dirigeant. Les images ont rapidement fait le tour de la toile, atteignant des centaines de milliers de vues.

Biden appears to fall asleep during a ceremony in Hawaii honoring the hundreds of Americans killed by the fires pic.twitter.com/epLCJ01B0J — Sean Hannity (@seanhannity) August 22, 2023

Plusieurs personnalités publiques conservatrices, comme l’animateur Sean Hannity, ont commenté et partagé la vidéo en affirmant que : «M.Biden semble s'endormir lors d'une cérémonie à Hawaï en l'honneur des centaines d'Américains tués par les incendies».

des images manipulées

Cependant, une enquête rapide a révélé que ces images étaient trompeuses. Dans la vidéo, en meilleure qualité, on voit le président Biden regarder brièvement vers le sol et hocher la tête en écoutant l'intervenant sur scène. Il s'est ensuite levé quelques minutes plus tard pour s'adresser au public.

Ce n'est pas la première fois qu'une vidéo de l'homme d'État est utilisée pour prétendre qu'il s'est assoupi lors d'un événement important. En juillet, une commentatrice politique, Monica Crowley, avait suggéré qu'il s'était endormi lors d'une réunion avec le président israélien Isaac Herzog. Cependant, le clip avait été monté à partir d'une vidéo plus longue, montrant qu'il avait fait une pause lorsqu'il avait énuméré un certain nombre de pourparlers et de négociations soutenus par les États-Unis, avant de regarder à nouveau M. Herzog quelques secondes plus tard.

Pour rappel, Joe Biden est arrivé lundi à Hawaï pour soutenir les personnes touchées par les incendies dévastateurs, qui ont causé au moins 114 morts.