Crash en Russie : les corps des 10 victimes et les boîtes noires retrouvés

Deux jours après le crash d'un avion privé transportant le patron de Wagner, Evguéni Prigojine, les enquêteurs ont annoncé avoir récupéré les corps des 10 victimes ainsi que les boîtes noires de l'appareil.

Des réponses attendues. Les enquêteurs russes ont annoncé ce vendredi avoir récupéré les corps des dix personnes mortes dans le crash de l'avion qui transportait le patron de Wagner, Evguéni Prigojine. Les enregistreurs de vol de l'appareil ont également été retrouvés.

«Les corps de 10 victimes ont été retrouvés sur le site de l'accident d'avion. Des analyses génétiques moléculaires sont en cours pour établir leur identité. Les enregistreurs de vol ont été saisis par les enquêteurs et un examen détaillé des lieux est en cours», a déclaré le Comité d'enquête russe sur Telegram.

«L'enquête vérifiera minutieusement toutes les versions possibles de ce qui s'est passé», a souligné le Comité, alors que les circonstances du crash font l'objet de nombreuses spéculations.

Et pour cause, l'accident et donc la mort présumée du chef de Wagner, Evguéni Prigojine, intervient deux mois après sa tentative de rébellion avortée.