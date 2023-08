«Mugshot» de Donald Trump : O.J. Simpson , Frank Sinatra, Justin Bieber… Ces autres célébrités qui ont également eu droit à leur portrait

Donald Trump, contraint de comparaître devant un tribunal de Géorgie en plein cœur de sa campagne électorale, n'a pas échappé au fameux «mugshot» comme tant d’autres avant lui.

Une photo historique. L'ancien président américain, Donald Trump, a été arrêté, le 1er août dernier, pour tentative de manipulation du résultat de l'élection présidentielle de 2020. À la suite de cette inculpation, il a été momentanément détenu dans une prison d'Atlanta, en Géorgie, où le candidat à l’élection de 2024 s’est fait photographier pour son dossier judiciaire.

Cette photo, communément appelée «mugshot» dans le jargon pénitentiaire américain, a été rendue publique par les autorités de l’État de Géorgie ce jeudi 24 août.

Un véritable événement partagé par ses détracteurs et ses partisans sur les réseaux sociaux. Bien que cela soit une première dans l'histoire pour un ancien chef d'État, de nombreuses célébrités avant lui ont eu droit à leurs célèbres portraits.

O.J. Simpson

Son «mugshot» est probablement l'un des plus célèbres au monde. L’ancien footballeur a été photographié après son arrestation en juin 1994 pour le meurtre de son ex-femme, Nicole Brown Simpson, et l’ami de celle-ci, Ronald Goldman. Une image qui a fait la une de Time Magazine une semaine plus tard.

Hugh Grant

Adulé des dames, mais surtout des magazines people à l’époque, l'acteur a été arrêté en 1995 pour «conduite obscène» après avoir été surpris avec une prostituée dans une voiture, alors qu’il était en couple avec l'actrice Liz Hurley.

James brown

En janvier 2004, c'est l'icône de la musique James Brown qui a été photographié, alors qu'il était accusé de violences domestiques contre sa femme, Tomi Rae Brown.

Paris Hilton

La célèbre mondaine américaine a été arrêtée pour possession de drogues en 2010, ce qui a donné lieu à son célèbre «mugshot» où elle prend la pose.

Tiger Woods

L’ex-golfeur professionnel est apparu avec un visage bouffi, une barbe en désordre et des yeux fatigués sur son «mugshot» après avoir été arrêté en Californie en 2017 pour s'être endormi au volant de sa voiture sous l'influence de puissants analgésiques.

«Le prisonnier le plus sexy du monde»

Honte pour les uns, opportunité pour les autres. Jeremy Meeks a été arrêté en 2014 pour possession d'une arme à feu. Son «mugshot» a suscité un engouement sur les réseaux sociaux, qualifiant même cet anonyme de «prisonnier le plus sexy du monde». Grâce à sa notoriété soudaine, il a pu entamer une carrière réussie en tant que mannequin.

Frank Sinatra

Sa photo d'identité judiciaire est l’une des premières images de célébrité en état d’arrestation à avoir été largement diffusée dans le monde. L’artiste a été arrêté en 1938 en compagnie d'une femme mariée.

Jane Fonda

En véritable business-woman, l’actrice commercialise aujourd’hui son propre «mugshot» pris en 1970 sur son site internet. Elle y vend des vêtements et des tasses à café à son effigie.

Arrêté à l’aéroport de Cleveland pour trafic de drogues, après avoir prononcé un discours contre la guerre du Vietnam au Canada, elle avait alors adopté une posture provocante, poing levé.

Les charges ont été abandonnées lorsque des tests ont révélé que sa valise ne contenait que des vitamines.

Justin Bieber

Le chanteur a défrayé la chronique pendant des années à cause de ses nombreux démêlés avec la justice. Son premier «mugshot» a été pris en janvier 2014 après avoir été arrêté après une course en état d'ébriété ou sous l'influence de la drogue au volant d'une Lamborghini de location.