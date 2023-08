Canada : une patineuse olympique décède dans un carambolage, son fils de 10 mois rescapé

Alexandra Paul, une patineuse olympique canadienne âgée de 31 ans, a perdu la vie dans un carambolage impliquant sept véhicules dans le canton de Melanchton, au nord-ouest de Toronto (Canada), ce mardi 22 août. Son fils, âgé de dix mois, s’en est miraculeusement sorti sans la moindre blessure grave.

Une famille endeuillée par la disparition d’une figure du sport canadien. Alexandra Paul, triple médaillée aux championnats canadiens de patinage (2011, 2014 et 2015) et 18e de l’épreuve danse sur glace des JO 2014 à Sotchi (Russie), a perdu la vie dans un important accident de la route ce mardi.

Selon CBC/Radio-Canada, citant une source policière proche de l’enquête, un camion de transport a perdu le contrôle de son véhicule avant de percuter une rangée de voitures arrêtées en file indienne après un ralentissement ce mardi. Présente dans une de ces voitures avec son petit garçon âgé de 10 mois, l’ancienne patineuse reconvertie en avocate a été déclaré morte sur les lieux de l’incident.

Légèrement blessé lors de l’accident, l’enfant de l’ancienne sportive de haut niveau prénommé Charlie a été rapidement transporté vers un hôpital pour enfants. Les premiers examens pratiqués sur le garçon ont permis de déterminer que ces jours n’étaient pas en danger.

La fédération canadienne de patinage a rendu hommage à Alexandra Paul ce vendredi. «C'est avec le cœur lourd que Skate Canada (le nom de la fédération canadienne de patinage) annonce le décès soudain d'un membre cher de notre communauté, Alexandra Paul. Nos pensées vont à la famille, aux amis et à tous ceux qui ont eu la chance de la connaître», a indiqué la fédération dans un tweet.

It is with a heavy heart that Skate Canada announces the sudden passing of a cherished member of our skating community, Alexandra Paul.





Our thoughts are with Alexandra's family, friends, and everyone who was fortunate enough to know her https://t.co/odyqnPVCSW

— Skate Canada / Patinage Canada (@SkateCanada) August 26, 2023