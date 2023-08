Guerre en Ukraine : où en est la contre-offensive menée par Volodymyr Zelensky et ses troupes ?

Alors que la contre-offensive ukrainienne avance lentement depuis juin, l'armée de Volodymyr Zelensky a annoncé le libération du village de Robotyne, ce lundi 28 août.

Une petite victoire pour l'Ukraine. La ville de Robotyne, située à 85 kilomètres de la ville stratégique de Melitopol, a été récupérée par les forces ukrainiennes après des semaines de bataille sur le front sud.

«Robotyne a été libéré. Nos forces avancent au sud-est de Robotyne et au sud de Mala Tokmachka», a déclaré à la télévision la vice-ministre de la Défense ukrainienne, Ganna Maliar, au sujet des deux localités situées dans la région de Zaporijjia.

Cette zone du front est l'axe d'attaque en direction des villes de Tokmak puis Melitopol, afin de tenter de rompre l'unité des territoires occupés par la Russie dans le sud et l'est du pays avec la Crimée, annexée en 2014.

La Russie a, elle, poursuivi ses bombardements à travers le pays, tuant au moins deux personnes dans un village du centre, dans la région de Poltava.

Depuis le lancement de leur contre-offensive en juin, les forces ukrainiennes n'avancent que lentement, car elles sont confrontées à des lignes de défenses fortifiées extrêmement denses.

des moyens russes qui doivent durer dans le temps

La Russie, Vladimir Poutine le premier, a affirmé infliger des pertes considérables à son ennemi, assurant que la contre-offensive est un échec.

L'Institute for the Study of War (ISW), un centre d'analyse pro-occidental, a estimé que la Russie avait alloué des moyens importants pour défendre les positions qu'elle est en train de céder, et s'interroge quant à la capacité de Moscou de faire de même pour les lignes défensives suivantes.

«Les forces russes ont engagé une quantité considérable de matériel, d'efforts et d'hommes pour tenir des positions défensives que les forces ukrainiennes sont en train de pénétrer», a indiqué l'ISW.

«Il n'est pas clair si les forces russes vont pouvoir conserver leur avantage (défensif) si elles ne sont pas en mesure d'engager autant de moyens et de personnel sur les couches défensives suivantes», poursuit l'institut.

En tout cas, pour les autorités ukrainiennes et leur président Volodymyr Zelensky, chaque village reconquis représente un coup porté aux ambitions du président russe Vladimir Poutine, un an et demi après son invasion de l'Ukraine.