Peine de mort : qu'est-ce que l'hypoxie à l’azote pur, cette nouvelle méthode qui doit être utilisée en Alabama ?

Le bureau du procureur général de l'Alabama a demandé à la Cour suprême de l'État ce vendredi 25 août de fixer une date d’exécution pour Kenneth Eugene Smith, un condamné à mort de 58 ans. La méthode utilisée serait celle de l’hypoxie à l'azote, une première aux Etats-Unis malgré son autorisation dans trois Etats.

Un mode d’exécution qui suscite la polémique. Kenneth Eugene Smith, un condamné à mort de 58 ans, pourrait être le premier à expérimenter la mort par hypoxie azotée sur le sol américain dans les prochaines semaines.

