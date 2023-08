Espagne : une femme violemment encornée par un taureau

Une femme a été violemment encornée par un taureau ce dimanche 27 août dans une municipalité de Madrid. L'animal a pris par surprise la victime, qui regardait son téléphone portable.

Un accident spectaculaire, mais heureusement sans blessure grave. Une femme a été encornée par un taureau ce dimanche près de Madrid.

Selon les médias espagnols, notamment Marca et Ultima Hora Noticias, l'accident s'est produit lors d'une course de taureaux. Cette pratique, rendue populaire avec les fêtes de San Fermín, organisées chaque année à Pampelune (région de Navarre), consiste a lâcher ces bovins testostéronés dans les rues, afin qu'ils rejoingnent l'arène. Et comme à chaque édition, des blessés voire des morts sont déplorés parmi les participants.

| EN VIDEO: Una mujer es sorprendida y embestida por un toro al distraerse con su teléfono celular. pic.twitter.com/MluWMGPNha — UHN Plus (@UHN_Plus) August 27, 2023

Sur les images relayées par UHN, on voit l'animal de plusieurs centaines de kilos glisser sur le bitume, se redresser, puis charger la femme à plusieurs reprises, déchirant une partie de ses vêtements.

Cependant, le quotidien madrilène a avancé une version un peu différente. La femme serait volontairement restée immobile puisqu'étant une militante anti-corrida, elle souhaitait prouver que l'animal n'attaquerait pas une personne qui ne bougerait pas.