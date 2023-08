Grèce : ce que l'on sait du «plus grand incendie jamais enregistré dans l'UE», selon la Commission européenne

Au onzième jour de lutte contre les flammes qui ravagent la forêt de Dadia, en Grèce, un porte-parole de la Commission européenne a affirmé que le pays est confronté au «plus grand incendie jamais enregistré dans l'UE».

Les estimations de l'Observatoire national grec font froid dans le dos : jusqu'ici, plus de 120.000 hectares ont été brûlés cette année à travers la Grèce. Le mois d'août a été particulièrement difficile et, selon Balazs Ujvari, un porte-parole de la Commission européenne, le pays affronte actuellement le «plus grand incendie jamais enregistré dans l'UE».

Ce mardi 29 août, pour le onzième jour consécutif, les pompiers luttent contre un feu qui ravage la forêt de Dadia, au coeur d'un parc national du réseau européen Natura 2000, dans le nord-est de la Grèce. Trois foyers restent problématiques dans cette région de l'Evros où le feu, qui s'étend sur près de 10 kilomètres, est «toujours hors de contrôle», selon les pompiers.

Largest wildfire in Europe on record ongoing in Greece





La région voisine du Rhodopes fait elle aussi face à des reprises de feu. 475 pompiers, 100 véhicules, 6 avions et 4 hélicoptères sont mobilisés sur ces deux fronts.

Balazs Ujvari a indiqué que les Vingt-Sept mobilisaient actuellement près de la moitié des moyens européens communs pour aider la Grèce face aux flammes. D'après lui, onze avions et un hélicoptère de la flotte européenne ont été envoyés sur le site de la forêt de Dadia, ainsi que 407 pompiers.

Des incendies chaque fois plus graves

Le feu de forêt qui touche le mont Parnès, dans le nord d'Athènes, continue lui aussi d'inquiéter les autorités en raison des reprises observées. Au total, 260 pompiers, 77 véhicules et un hélicoptère sont déployés sur ce front.

Ce mardi 29 août, le Premier ministre grec, Kyriakos Mitsotakis, doit rencontrer plusieurs ministres afin d'aborder la question du reboisement nécessaire dans la région de l'Evros et sur le mont Parnès. La Grèce a été ravagée par de nombreux feux cet été et «les incendies sont de plus en plus graves», s'est inquiété le porte-parole de la Commission européenne.

Au mois d'août, le pays a enregistré 20 morts causées par les flammes. Un groupe de 19 migrants présumés, dont deux enfants, ont été retrouvés calcinés dans la région de l'Evros et un berger est décédé en essayant de sauver son troupeau dans une région du centre de la Grèce.