Gabon : des militaires annoncent à la télévision «mettre fin au régime en place»

Tout juste réélu à la présidence gabonaise, Ali Bongo doit faire face à une tentative de coup d'État. Des militaires sont apparus à la télévision et ont annoncé mettre «fin au régime en place» et fermer les frontières du Gabon «jusqu'à nouvel ordre».

Une tentative de coup d'état en cours au Gabon. Peu après l'annonce des résultats officiels de la présidentielle, confirmant la victoire d'Ali Bongo, des militaires sont apparus à la télévision, annonçant mettre «fin au régime en place».

A noter que cette intervention s'est déroulée sur la chaîne Gabon 24, qui a ses locaux au sein même de la présidence.

Les frontières fermées

La douzaine de militaires a également indiqué que «les frontières sont fermées jusqu'à nouvel ordre». «Les élections générales du 26 août 2023 ainsi que les résultats tronqués sont annulés», ont-ils poursuivi.

Ces militaires ont affirmé s'exprimer au nom d'un «Comité de transition et de restauration des institutions» et «au nom du peuple gabonais».

Parmi le groupe figuraient des membres de la garde républicaine (GR), unité d'élite et garde prétorienne de la présidence reconnaissable à ses bérets verts, ainsi que des soldats de l'armée régulière et des policiers. Parmi les quatre officiers supérieurs au premier rang, deux étaient des colonels de la GR et deux des colonels de l'armée régulière.

Si ce coup d'État aboutit, il s'agira du 5ème sur le continent africain en trois ans après le Mali, la Guinée, le Burkina Faso et le Niger.