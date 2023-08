Vidéo : il tente une cascade en voiture, chute lourdement et s'en sort indemne

Un cascadeur russe a fait une chute de 15 mètres alors qu’il tentait de sauter d’un toit à un autre à bord d'une voiture. Heureusement, il s'en est sorti indemne.

Une chute qui aurait pu être dramatique. Evgeny Chebotarev, un cascadeur russe, a essayé de sauter, en voiture, d’un toit à un autre, mais il a échoué dans sa tentative et s’est écrasé 15 mètres plus bas. Le cascadeur a miraculeusement survécu et partagé son histoire sur les réseaux sociaux.

Effectivement, sur une vidéo qu’il a postée, on le voit monter une rampe à pleine vitesse au volant de sa Lada Niva, un SUV russe, avant de s’écraser à côté d’un bâtiment. Les images le montrent s’extirper rapidement de l'épave mutilée.

Si le cascadeur s’en est sorti vivant, ce n'est pas l'unique côté positif dans cette histoire. Bien que sa jambe a été ensanglantée, une radiographie a démontré qu'il ne s'était cassé aucun os. Il ne porte pas de plâtre, mais il marche avec une certaine précaution.