Hong Kong : le typhon Saola pourrait être le plus puissant depuis 1949

Le typhon Saola, qui se dirigeait ce vendredi 1er septembre vers les côtes chinoises, pourrait être «le plus puissant» à toucher terre dans la région de Hong Kong depuis plus de soixante-dix ans, ont annoncé les services météorologiques chinois.

Des rues désertes, des habitants barricadés. Les services météorologiques chinois ont annoncé ce vendredi que le typhon Saola, se dirigeant actuellement vers les côtes du pays, risquait d’être le «plus puissant» à toucher terre dans la région de Hong Kong depuis 1949.

En effet, «Saola pourrait devenir le typhon le plus puissant depuis 1949 à toucher le delta de la rivière des Perles», qui comprend plusieurs grandes villes comme Hong Kong, Canton, Shenzhen et Macao, a indiqué le Centre météorologique national sur le réseau social Weibo.

Avec la possibilité d'un impact direct sur Hong Kong, les autorités ont prévenu qu'elles envisageraient d'émettre une alerte plus élevée «entre 18 et 22h ce soir» vendredi (entre 10h et 12h GMT), pour la porter à T9 ou même T10, un maximum qui n'a été émis que 16 fois depuis la Seconde Guerre mondiale.

À 14h (06h GMT), Saola se trouvait à 140 kilomètres à l'est-sud-est de Hong Kong, avec des vents soutenus de 210 km. La Bourse avait annoncé tôt vendredi que «les séances de négoce du matin pour tous les marchés seraient annulées». De plus, le super typhon pourrait contourner le territoire à moins de 50 kilomètres au sud, et provoquer une onde de tempête autour de Victoria Harbour, selon l'observatoire.

de graves inondations redoutées

«Il pourrait y avoir de graves inondations», a-t-il souligné, ajoutant que les zones côtières orientales pourraient voir des niveaux d'eau similaires à ceux provoqués par le typhon Mangkhut en 2018. Plus de 300 personnes avaient été blessées à Hong Kong. A noter qu’en Chine continentale, il avait affecté plus de trois millions de personnes dans les provinces du sud, faisant six morts.

Les rues de Hong Kong étaient désertes vendredi, hormis quelques habitants cherchant à faire des achats de dernière minute pour le week-end. Vitrines et fenêtres des commerces et des habitations ont été protégées au moyen de ruban adhésif, tandis que les immeubles de bureaux proches de Victoria Harbour ont barricadé les entrées pour tenter d'empêcher l'eau de pénétrer.

L'autorité aéroportuaire de Hong Kong a annoncé l'annulation de plus de 300 vols vendredi, mais 600 autres restent programmés. En Chine continentale, la province de Guangdong a déclaré une situation d'urgence de niveau I concernant les vents, soit le niveau maximum.

La ville de Shenzhen quant à elle, comptant 17,7 millions d'habitants, a décidé la fermeture des bureaux, commerces et marchés à partir de 16h (08h GMT). Selon les experts, le changement climatique a augmenté l'intensité des tempêtes tropicales, avec plus de pluie et des rafales plus fortes entraînant des inondations soudaines et des dommages côtiers.