Xavier Bertrand sur la situation au Haut-Karabagh : «La France doit prendre la tête d’une mobilisation internationale pour l’Arménie»

Xavier Bertrand est revenu ce samedi 2 septembre sur CNEWS sur la crise humanitaire qui touche la région du Haut-Karabagh, au coeur d'un conflit entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Pour le président LR des Hauts-de-France, «la France doit prendre la tête d'une mobilisation internationale pour l’Arménie».

Les tensions sont vives dans la région du Haut-Karabagh. L’Arménie et l’Azerbaïdjan convoitent tous deux cette région où habitent de nombreux Arméniens mais enclavée en Azerbaïdjan. Le conflit entre les deux pays a coûté la vie à plusieurs soldats de part et d’autre et s’apprête à déclencher une crise humanitaire.

Xavier Bertrand, président LR des Hauts-de-France, a évoqué le sujet en direct sur CNEWS ce samedi et plus particulièrement le convoi humanitaire bloqué dans cette zone. Il a d’abord dénoncé l’action de certains Azéris : «Ils cherchent à effacer tout ce qui a trait à la culture et à l'histoire arménienne».

Une épuration ethnique est en cours au Haut-Karabagh. Que faut-il à la communauté internationale pour se réveiller ? La France doit prendre la tête de cette mobilisation pour l’Arménie et mener l’initiative d’une résolution au conseil de sécurité de l’ONU. #OpenLachinCorridor pic.twitter.com/XetimTrCdp — Xavier Bertrand (@xavierbertrand) September 2, 2023

Ces événements rappellent «ce qu’il s’est passé au siècle dernier avec le génocide arménien car ce sont les mêmes ressorts qui sont en action» a ajouté Xavier Bertrand. «Qu’est-ce qu’il faut à la communauté internationale pour se réveiller ? Il faut qu’il y ait des centaines de morts ? Des enfants qui meurent ?» a-t-il ensuite martelé.

Pour le président LR des Hauts-de-France, le convoi humanitaire est bloqué car «les Russes qui ont normalement cette mission d’acheminement, n’assument pas leur mission aujourd’hui». Ainsi, la solution serait «une initiative internationale pour débloquer la situation […] et la France doit être en pointe là-dessus» a suggéré Xavier Bertrand.