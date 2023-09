Guerre en Ukraine : L'armée ukrainienne déclare avoir abattu 22 drones russes à Odessa

L'armée ukrainienne a annoncé ce dimanche avoir abattu 22 drones russes dans la région d'Odessa, dans le sud du pays. L'Ukraine a également affirmé avoir été la cible d'une attaque d'un total de 25 drones lancés par des occupants russes. Deux personnes ont été blessées.

Une nouvelle attaque russe dans la région d'Odessa. Aujourd'hui, dimanche 3 septembre, l'armée ukrainienne a communiqué via son canal Telegram sur une attaque de drones, lancés par des occupants russes, survenue dans la nuit. Selon ce communiqué, sur vingt-cinq drones lancés, vingt-deux ont été détruits par l'armée : «Dans la nuit du 3 septembre, les occupants russes ont lancé plusieurs vagues d'attaques de drones Shahed-136/131 depuis le sud et le sud-est», explique l'armée ukrainienne. Les trois drones, qui n'ont pas pu être interceptés, ont notamment touché une infrastructure civile du Danube et ont blessé deux personnes, selon Kiev citée par The Guardian.

UN ACCORD CÉRÉALIER AU COEUR DE CES ATTAQUES

Depuis la fin de l'accord céréalier entre les deux pays en juillet, la Russie multiplie les attaques dans les régions d'Odessa et de Mykolaïv. Des lieux stratégiques puisque c'est ici que se trouvent les ports et d'autres infrastructures capitales pour le commerce céréalier.

En août, un premier cargo passé par la mer Noire a rallié Istanbul, en Turquie, malgré l'obstruction russe. Samedi, Volodymyr Zelensky, le président de l'Ukraine, a affirmé que deux navires étaient passés par le «couloir temporaire en Mer Noire».