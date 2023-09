Festival Burning Man aux États-Unis : une personne décédée, des milliers de participants encore bloqués

En raison de pluies diluviennes survenues en plein désert du Nevada, le festival alternatif américain Burning Man, transformé en bourbier, a viré au drame. Ce lundi, on déplorait un mort et des milliers de personnes encore embourbées.

Rassemblement annuel indéfinissable, entre célébration de la contre-culture et retraite spirituelle, Burning Man, qui se déroule dans le désert de Black Rock, dans le Nevada, devait être une fête. Mais l’édition 2023 s’est transformée en cauchemar. Une personne a en effet perdu la vie, et des dizaines de participants étaient encore piégées dimanche 3 septembre, après un épisode de fortes pluies qui a transformé le site en véritable bourbier.

Alors que la police a ouvert une enquête sans fournir davantage de détails sur les circonstances du décès, plus de 70.000 personnes sont coincées depuis plusieurs jours, selon le shérif du comté, Nathan Carmichael, interrogé par CNN.

Sur des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux, la «Playa», immense terrain à ciel ouvert, est devenue impraticable. Les accès à Black Rock City, le nom du site du rassemblement, à quelques dizaines de kilomètres des premières habitations, ont été fermés dès le vendredi 1er septembre, en raison des intempéries.

Certains festivaliers, effrayés par la situation, ont essayé de quitter le site à pied, aux chaussures parfois enrobées de sacs plastiques en guise de bottes, pour rejoindre la seule route praticable située à quelque 8 kilomètres.

It was an incredibly harrowing 6 mile hike at midnight through heavy and slippery mud, but I got safely out of Burning Man. Never been before and it was fantastic (with brilliant art and fabulous music)…except the ending. pic.twitter.com/jhxsOfNp5y

— Neal Katyal (@neal_katyal) September 3, 2023