Pluies torrentielles à Madrid : les vidéos impressionnantes des inondations

Placée en alerte rouge pour les inondations, Madrid (Espagne) a été touchée par ce phénomène lié à de fortes précipitations ce dimanche 3 septembre. D’après le dernier bilan des autorités relayé lundi, une personne a trouvé la mort et deux autres sont portées disparues.

Des images peu communes pour la capitale espagnole. Alors qu’une tempête s’est abattue sur une partie de l’Espagne dès ce dimanche matin, la capitale Madrid a été secouée par de violentes précipitations conduisant à d’importantes inondations relayées sur les réseaux sociaux.

Ce dimanche soir, la ville d’El Alamo, dans la communauté madrilène, a été massivement frappée par la montée des eaux, qui ont conduit au blocage des routes de la commune.

Des pluies torrentielles provoquent d'importantes inondations en Espagne. Des routes sont coupées, des villes confinées et la population est invitée à rester chez elle. Images de ce soir à El Álamo à Madrid. pic.twitter.com/HR0KbVLJWL — NOAH JEAN JACQUES (@noahjeanj) September 4, 2023

La gare «Renfe de Vallecas», au sud-est de la capitale espagnole, a été inondée également dans la soirée de ce dimanche, comme en témoigne les vidéos amateurs partagées sur Twitter.

Le métro madrilène a également été touché par d'importantes inondations ce dimanche en raison des grosses précipitations touchant la commune. Sur les réseaux sociaux, certains occupants d’une rame ont filmé et relayé des vidéos montrant l’eau s’infiltrer abondamment dans le métro.

Inondations dans le métro de Madrid alors que des pluies torrentielles touchent l'Espagne. #DANA pic.twitter.com/zmA96OQCwl — Anonyme Citoyen (@AnonymeCitoyen) September 4, 2023

Les autorités locales ont demandé aux Madrilènes de rester le plus possible à domicile et d'éviter les déplacements dans la capitale, dont les accès étaient fortement encombrés ce lundi matin.

Deux personnes portées disparues à Madrid

Un père et son fils, vivant dans la commune d'Aldea del Fresno, dans la région de Madrid, sont toujours portées disparues, d’après une annonce des autorités faite ce lundi. Selon Javier Chivite, le porte-parole des services d’urgence dans la capitale, le véhicule des deux hommes a été emporté par une rivière qui a disparu.

Dans la commune d'Aldea del Fresno, dans la région de Madrid, un père et son fils sont portés disparus, leur véhicule ayant été emporté par une rivière qui a débordé, selon Javier Chivite, porte-parole des services d'urgence de Madrid.

«Nous sommes en train d'inspecter la rivière pour essayer de localiser le véhicule», a précisé ce dernier sur la télévision publique au sujet de l'incident qui s’est déroulé ce lundi matin.

Un mort dans la région de Castille-La-Manche

Une personne a péri dans la municipalité de Casarrubios del Monte, près de la ville de Tolède, selon une annonce faite par le président de la région de Castille-La-Manche, Emiliano García-Page, sur la radio Onda Cero.

Les pluies diluviennes ont principalement touché les régions de Madrid et de Castille-La-Manche, au sud de la capitale, coupant l’accès à de nombreuses routes et voies ferrées.

Malgré une accalmie ce lundi, l'Agence météorologique nationale a maintenu en alerte rouge inondations sept régions, dont Madrid, la Castille-La Manche, la Catalogne, les Iles Baléares et le Pays basque.