Vidéo : un avion se crashe en plein «gender reveal» sous les yeux des invités

Un pilote est récemment mort dans le centre du Mexique après le crash de son avion, qui était utilisé dans le cadre d'une «gender reveal».

La vidéo a fait le tour de la toile. À San Pedro dans l'Etat de Sinaloa (Mexique), une «gender reveal» - une fête permettant aux futurs parents de révéler le sexe de leur bébé à leurs proches - a vite tourné au drame. Alors que les parents avaient sollicité les services d'un pilote d'avion pour lâcher une fumée rose, pour annoncer que l'enfant sera une fille, l'engin s'est écrasé à une dizaine de mètres plus loin.

Pilot killed after his Piper PA-25 left wing failed at a gender reveal party in the town of San Pedro, Mexico. pic.twitter.com/6JILK7fsGm

— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) September 3, 2023