«One chip challenge» : en quoi consiste ce défi TikTok suspecté d'avoir provoqué la mort d'un jeune Américain ?

Populaire sur TikTok depuis octobre dernier, le «One Chip Challenge» consiste à manger la chips la plus piquante du monde et à résister le plus longtemps possible avant de boire ou de manger pour en dissiper les effets. Ce défi serait à l’origine de la mort d’un enfant de 14 ans, Harris Wolobah, ce vendredi à Worcester (Etats-Unis).

Un défi aussi stupide que populaire. Harris Wolobah, un adolescent de 14 ans du Doherty Memorial High School de Worcester dans le Massachusets (Etats-Unis) a péri ce vendredi, quelques heures après avoir participé au «One Chip Challenge».

D’après le Daily Mail, l’adolescent se serait plaint auprès de l’infirmerie de son établissement de douleurs au ventre après avoir ingurgité la chips la plus piquante du monde. Reconduit à son domicile par sa mère, ce dernier s’est écroulé au sol peu de temps avant de rejoindre son entraînement de basket-ball. Malgré un transfert rapide vers l’hôpital le plus proche, il a été déclaré mort quelques minutes après son arrivée.

Alors que la cause du décès n’a pas encore été déterminée par l’autopsie, la mère du jeune homme a directement pointé du doigt la chips mangée par son fils plus tôt dans la journée. En effet, le fait de manger un piment surpuissant peut provoquer un choc anaphylactique pouvant conduire à la mort dans certains cas.

Mise en ligne samedi sur le site GoFundMe, la cagnotte en la mémoire de l’enfant a déjà récolté 24.510 dollars, soit près de 23.000 euros, ce mardi soir.

Un défi populaire sur TikTok depuis octobre 2022

Apparu sur TikTok en octobre dernier, ce défi totalise déjà deux milliards de vues sur le réseau social chinois à ce jour. Le «One Chip Challenge» consiste à manger la chips la plus piquante du monde et à résister le plus longtemps possible avant de boire ou de manger pour en dissiper les effets.

Fabriquée par la marque Paqui depuis 2016, la chips est présentée dans un contenant en forme de cercueil. Sur l’emballage et sur le site internet de la marque, de nombreux avertissements sont spécifiés comme tenir le produit hors de portée des enfants et éviter de le consommer pour les personnes sensibles aux aliments épicés.

La chips est composée de deux piments : le California reaper pepper et le Naga viper pepper, affichant respectivement 2,2 millions de Scoville et 1,3 million de Scoville. A titre de comparaison, le piment d’Espelette a une gradation de 1.000 à 3.000 sur l’échelle de Scoville, mesurant l’intensité des différents piments du monde.