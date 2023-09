Grèce : les images dramatiques du pays en proie à des pluies torrentielles (vidéos)

Des pluies torrentielles s'abattent sur la Grèce depuis lundi soir, provoquant des inondations meurtrières. Partagées sur les réseaux sociaux, les images choquent.

Après les violents incendies qui ont récemment touché la Grèce, c'est un véritable «raz de marée» qui chamboule le pays, désormais frappé par de violentes inondations provoquées par des pluies diluviennes.

«Il s'agit d'un phénomène extrême», a indiqué le Premier ministre Kyriakos Mitsotakis lors d'un entretien mardi avec la présidente de la République hellénique, Katerina Sakellaropolou.

Les images saisissent le monde entier. Ce ne serait pas moins de 600 à 800 mm de pluies au total qui seraient tombées en 24 heures. Du jamais-vu dans le pays. Le météorologue Dimitris Ziakopoulos expliquait, ce mercredi 6 septembre, que nous sommes face à un «phénomène inédit pour ces dernières décennies».

Il s'agit probablement de la plus grosse averse de l'histoire du pays selon les météorologues. #Grece #Βολος pic.twitter.com/6XXIrA7f2O

— Anonyme Citoyen (@AnonymeCitoyen) September 5, 2023