Guerre en Ukraine : pourquoi la Russie couvre-t-elle ses avions avec des pneus de voitures ?

Alors que les affrontements entre Moscou et Kiev se poursuivent plus d'un an et demi après l'invasion de l'Ukraine en février 2022, les soldats russes évitent de s'exposer aux contre-attaques ennemies avec une technique singulière.

Rester discret et déjouer l’intelligence adverse. Après plusieurs attaques de drones fructueuses des Ukrainiens sur les Russes, ces derniers ont semble-t-il mis en place une nouvelle méthode pour éviter de trop s'exposer. En effet, selon des images satellites récentes, les avions russes sont depuis peu recouverts de pneus de voiture. Une technique qui serait employée pour déstabiliser les drones ennemis, surtout durant la nuit, a indiqué un expert.

«Cela pourrait réduire la signature thermique des moyens aériens stratégiques exposés placés sur les aires de trafic des aérodromes, mais ils seront toujours observables sous les caméras infrarouges», a expliqué Francisco Serra-Martins, employé chez One Way Aerospace, à nos confrères de CNN. D'ailleurs, Kiev a déjà eu recours à plusieurs reprises à l'utilisation de drones fabriqués par One Way Aerospace, pour atteindre des cibles russes.

«Même si cela semble assez ridicule, ils semblent essayer de faire de leur mieux pour renforcer le blindage des avions qui, autrement, seraient des cibles faciles», a de son côté lancé Steffan Watkins, un consultant en recherche spécialisé en avion et navires, reconnaissant que les pneus pourraient «réduire la fragmentation d'une éventuelle explosion». Une explication peu crédible selon un responsable militaire de l'OTAN aurait nié ces informations de manière anonyme à CNN, jugeant peu probable que ces pneus disposés sur les appareils russes auront un quelconque effet.