Hong Kong : les images impressionnantes des inondations (vidéo)

Hong Kong a été touchée, ce vendredi 8 septembre, par les pires précipitations jamais enregistrées depuis plus de deux décennies.

Des pluies historiques et une montée des eaux impressionnante. Ce vendredi 8 septembre, Hong Kong a enregistré des précipitations record depuis 1884, qui ont submergé les rues et les stations de métro du pays.

Près de 150 millimètres de pluie sont notamment tombés en l'espace d'une heure, a indiqué l'agence méteorologique de l'île.

In Chai Wan, Hong Kong, under the heavy rain of 150 mm in one hour, the streets have turned into raging rivers! pic.twitter.com/nZrG1t8cQG

