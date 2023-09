Etats-Unis : le nombre d’avortements augmente malgré l’arrêt de la Cour suprême

Le nombre d'IVG pratiquées aux Etats-Unis aurait augmenté, malgré l'arrêt de la Cour suprême de 2022. C'est ce qu'a indiqué le New York Times, en se basant sur les estimations d'un nouveau rapport de l'institut Guttmacher.

Curieux paradoxe. De janvier à juillet 2023, 511.000 interruptions volontaires de grossesse ont été pratiquées dans les 36 Etats qui autorisent encore l'avortement. Sur la même période en 2020, l'ensemble des 50 Etats américains où l'avortement était encore partout légal, avaient pratiqué 465.000 IVG.

C'est ce qu'a constaté le New York Times dans un article paru mercredi 6 septembre. Le quotidien new-yorkais s'est basé sur les estimations d'un nouveau rapport de l'institut Guttmacher, qui milite pour l'accès à la contraception et à l'IVG, rapporte Courrier international.

De nombreuses femmes «pas en mesure de quitter leur Etat»

Les chiffres recueillis démontrent que des Etats plus complaisants sur la question du droit à l'avortement, et qui jouxtent des Etats qui ont interdit l'IVG «ont absorbé de nombreuses patientes venues de ces Etats où l'avortement est interdit», note le New York Times.

Selon les auteurs du rapport de l'institut Guttmacher, la hausse du nombre d'avortements début 2023 n'occulte toutefois en rien les conséquences drastiques liées aux restrictions à l'IVG prises dans les Etats conservateurs. En effet, de nombreuses femmes «ne sont pas en mesure de quitter leur Etat», et donc d'interrompre leur grossesse, a appuyé le chercheur Isaac Maddow-Zimet.

La Cour suprême avait rendu en juin 2022 la liberté aux 50 Etats américains d'interdire l'avortement sur leur sol.