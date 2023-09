États-Unis : un enfant de 7 ans découvre un diamant de 2,95 carats en visitant un parc national

Une petite fille de 7 ans a découvert un diamant, alors qu'elle visitait le parc d'Etat Crater of Diamonds, à Murfreesboro dans l'Arkansas, le 1er septembre dernier. L'enfant célébrait son anniversaire avec sa famille.

C'est une surprise qu'elle n'est pas prête d'oublier. Aspen Brown, une petite fille de Paragould, âgée de 7 ans, a trouvé un diamant au parc d'Etat Crater of Diamonds à Murfreesboro, dans l'Arkansas (sud des Etats-Unis). L'enfant a fait le voyage le 1er septembre avec sa famille pour célébrer son anniversaire.

«Un éclat brillant parmi les rochers»

Aspen, son père et sa grand-mère traversaient la zone de recherche nord du parc, lorsqu'ils ont marqué une pause, rapporte Cameroon Magazine. La petite fille avait chaud et a souhaité s'asseoir, «alors elle s'est dirigée vers de gros rochers près de la clôture», a raconté son père, Luther Brown. Elle a alors repéré un éclat brillant parmi les rochers. «La prochaine chose que je sais, c'est qu'elle courait vers moi en disant 'Papa ! Papa ! J'en ai trouvé un'», a-t-il ajouté.

Une découverte validée par le personnel du parc. «Le diamant d'Aspen a une couleur brune dorée et un éclat étincelant. C'est un cristal complet, sans facettes cassées et avec une petite crevasse sur le côté, créée lors de la formation du diamant», a décrit Waymon Cox, assistant surintendant du parc, avant de préciser que «c'est certainement l'un des plus beaux diamants» qu'il a vu au cours des dernières années.

Et pour cause, la pierre précieuse de 2,95 carats est le deuxième plus gros diamant répertorié en 2023 par un visiteur du parc de l'Arkansas. Une découverte qui ne serait pas seulement le fruit du hasard, mais notamment le résultat de travaux d'érosion effectués dans la zone de recherche nord du parc d'Etat Crater of Diamonds.