11-septembre : après 22 ans, deux victimes ont été identifiées

Un homme et une femme ont finalement été identifiés parmi les milliers de victimes encore inconnues de l'attentat du World Trade Center de 2001, grâce à de nouvelles méthodes de séquençage de l'ADN.

Les miracles de la science. Deux victimes des attentats du 11 septembre 2001 au World Trade Center de New York ont finalement été identifiées après 22 ans grâce à des analyses ADN.

À l’approche d’une nouvelle commémoration, les familles des victimes, un homme et une femme, ont choisi de ne pas révéler leurs noms. Ces nouvelles découvertes portent à 1.649 le nombre de personnes dont les restes ont été identifiés parmi les 2.753 décès au total.

«Nous espérons que ces nouvelles identifications apporteront un peu de réconfort aux familles des victimes, et les efforts déployés par le bureau du médecin légiste en chef témoignent de l’engagement inébranlable de la ville à réunir toutes les victimes du World Trade Center avec leurs proches» a déclaré le maire de la ville, Eric Adams, dans un communiqué ce vendredi 8 septembre.

1.104 victimes toujours non-identifiées

Les deux précédentes identifications remontaient à 2021, mais à ce jour, 1.104 personnes restent encore non-identifiées par les autorités. Il n'a jamais été possible de retrouver de traces ADN pour des centaines de personnes décédées à cause de l'effondrement violent de la tour sud, puis de la tour nord du World Trade Center.

Ces nouvelles identifications ont été rendues possibles grâce à une «technologie de séquençage de nouvelle génération récemment adoptée plus sensible et plus rapide que les techniques d’ADN conventionnelles», notamment utilisée par l’armée américaine comme l’a expliqué le bureau du médecin légiste en chef (OCME).

Les attentats du 11 septembre 2001 demeurent les attaques les plus meurtrières de l'histoire, ayant causé la mort de 2.977 personnes au total. Pour rappel, les jihadistes avaient détourné quatre avions, dont deux avaient percuté les tours du World Trade Center. Un autre avait ensuite frappé une partie du Pentagone près de Washington, et le dernier s'était écrasé dans une zone boisée de Shanksville, en Pennsylvanie.