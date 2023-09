Pologne : quelle est cette famille béatifiée par le pape François, tuée en 1944 pour avoir caché des juifs ?

Une famille polonaise, tuée en 1944 pour avoir caché des juifs, sera béatifiée ce dimanche en Pologne. C’est une première pour une famille entière dans l’Église catholique.

Une première mondiale. Ce dimanche, une famille polonaise va être béatifiée par le pape François. En 1944, cette famille avait été tuée par des nazis pour avoir caché des juifs.

«La béatification, une décision du pape François en vertu de laquelle ces Polonais seront proclamés bienheureux», sera célébrée dans leur bourg natal, Markowa, dans le sud-est de la Pologne, pour ce couple de Polonais et leurs sept enfants.

Plus de 30.000 personnes, dont un millier de prêtres, le président polonais Andrzej Duda, le grand rabbin de Pologne et une délégation venue d'Israël, y sont attendues.

La tragédie remonte au 24 mars 1944, lorsque ce village a été le théâtre d'un terrible massacre. Victimes d'une dénonciation par un policier polonais, Jozef Ulma, sa femme Wiktoria, enceinte de sept mois et qui accouchera durant la fusillade, ont été abattus par la police allemande sous les yeux de leurs enfants. Ces derniers, Stanislawa, Barbara, Wladyslav, Franciszek, Antoni et Maria, âgés de deux à huit ans, ont à leur tour été exécutés. La maison familiale a été pillée puis incendiée.

24 Juifs seront eux aussi tués à Markowa par leurs voisins polonais

Auparavant, huit juifs qu'ils avaient cachés dans le grenier de leur ferme avaient eux aussi été abattus. Après cette exécution, 24 Juifs seront eux aussi tués à Markowa par leurs voisins polonais.

Au-delà des faits, c'est la première fois que l'Église accorde la béatification à une famille entière.

L'ENFANT NON BAPTISÉ SERA BÉATIFIÉ EN TANT QUE MARTYR

Le Vatican a également décidé de béatifier l'enfant dont Wiktoria était enceinte, alors que d'ordinaire, une personne non baptisée ne peut être béatifiée. Car, selon le dicastère pour la cause des saints, le département du Vatican en charge des questions de béatification et canonisation, le septième enfant «est né au moment du martyre de la mère», il a «donc été ajouté au nombre des enfants, martyrs eux aussi». De fait, dans le martyre des parents, il a reçu «le baptême du sang», précise un communiqué du dicastère.

Un musée portant le nom des Ulma, dédié aux Polonais ayant sauvé des juifs, a ouvert à Markowa en 2016. Et depuis 2018 la Pologne consacre le 24 mars au souvenir des Polonais ayant sauvé des juifs pendant l'occupation allemande.