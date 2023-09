Séisme au Maroc : «Les murs et le sol peuvent tomber à tout moment», raconte un habitant

A Marrakech, les habitants surveillent avec inquiétude leurs maisons, abîmées par le séisme de magnitude 7 qui a secoué le Maroc dans la nuit de vendredi à samedi. Certaines habitations paraissent au bord de l'effondrement.

C'est rempli d'inquiétude que les Marocains attendent dans leurs maisons en espérant que les murs ne s'effondrent pas, comme a pu constater CNEWS depuis Marrakech, dans le quartier de la Médina.

Hamid, un habitant, a déplacé tous ses meubles dans la pièce, car il a condamné une chambre où les murs sont totalement fissurés, du sol au plafond. «C'est dangereux de venir dans cette pièce, dit-il. Il y a des fissures graves. Les murs et le sol peuvent tomber à tout moment».

«Les femmes et les enfants sont partis et attendent dans la rue car c'est trop dangereux ici», ajoute-t-il. Les hommes, eux, sont pour la plupart restés dans les maisons pour éviter les pillages et vérifier les dégâts.

Selon un dernier bilan officiel, 2.012 personnes sont mortes et 2.059 autres sont blessées.