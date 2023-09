États-Unis : la folle cavale d'un dangereux criminel, 11 jours après son évasion rocambolesque

Un meurtrier évadé de sa prison à Philadelphie, aux États-Unis, est toujours en cavale 11 jours après son évasion. Et ce malgré le fait d'avoir été repéré plusieurs fois par la police américaine.

Après son évasion spectaculaire de prison dans le nord-est des États-Unis, Danelo Cavalcante reste insaisissable. Considéré comme dangereux par les autorités américaines, ce Brésilien de 34 ans avait été condamné en août à la prison à vie pour le meurtre à l’arme de blanche de son ancienne petite amie. Sa fuite, escaladant «en crabe» entre deux murs et traversant les barbelés, a été filmée par les caméras de surveillance. Les images ont fait le tour du pays.

Danilo Cavalcante, de 34 anos, foi condenado à prisão perpétua; brasileiro fugiu de um presídio na Pensilvânia e está foragido





Gabinete do Procurador Distrital do Condado de Chester

Onze jours après sa fuite, le criminel est toujours en cavale. Pourtant, la police l'a repéré à plusieurs reprises. Il a ainsi été aperçu dans la nuit de samedi à dimanche à Phoenixville, à quelques kilomètres de la zone où les forces de l’ordre ont concentré leurs recherches, après avoir réussi à passer sous les radars de la police et à voler une camionnette.

L’endroit où il a été aperçu ce week-end se trouve à 45 minutes de route des jardins botaniques de Kennett Square, où il avait été aperçu quelques jours plus tôt. Le quartier avait été encerclé par la police, des hélicoptères, drones et équipes cynophiles, et plusieurs écoles du secteur avaient été fermées.

Le fugitif, qui portait une longue barbe noire au moment de sa fuite, a été aperçu rasé de près, probablement pour brouiller les pistes et changer d’apparence après la diffusion de son avis de recherche.

Les autorités sur le qui-vive

Selon les dernières informations, Danelo Cavalcante se serait rendu, grâce à la camionnette volée, au domicile d'une connaissance dans le canton d'East Pikeland, qui n’était cependant pas présente. C’est la caméra de l’interphone de cette maison qui a filmé le criminel avec sa nouvelle apparence. Il a ensuite tenté de contacter une autre connaissance, sans succès, avant d’être repéré par une habitante du quartier, qui a appelé la police, selon le lieutenant-colonel George Bivens, de la police de l'État de Pennsylvanie, en charge de la traque. «Il a absolument besoin de soutien. Il a besoin de ce soutien - il ne l'a pas», a-t-il déclaré.

L’incapacité des autorités à mettre la main sur le criminel a provoqué de nombreuses critiques et moqueries sur les réseaux sociaux. «Aucun périmètre n'est jamais sûr à 100 %», s’est défendu le lieutenant-colonel. Ce dernier a indiqué qu’il pensait que Danelo Cavalcante se trouvait toujours en Pennsylvanie.

Il a également déclaré que la sœur du fugitif avait été arrêtée par les services de l'immigration et des douanes des États-Unis, selon CNN, indiquant que les autorités «prennent des mesures pour essayer de minimiser ou d'éliminer» toute aide que le criminel pourrait recevoir.

De son côté, la famille de Deborah Brandão, tuée par Danelo Cavalcante, a été placée sous protection policière 24h/24, et a affirmé être «terrifiée» à l’idée de savoir le meurtrier de leur fille en liberté.