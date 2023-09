Séisme au Maroc : comment aider les sinistrés ?

Après le séisme meurtrier d'une magnitude de 6,8 qui a provoqué des dégâts considérables au Maroc ce week-end, les associations humanitaires appellent à la générosité. Voici comment aider les sinistrés.

La solidarité est en marche pour le Maroc, qui est en deuil depuis vendredi.

Un séisme de magnitude 6,8 a eu des conséquences irréversibles. Ce dimanche 10 septembre, plus de 2.000 morts ont été recensés, dont 4 ressortissants français. La catastrophe a touché plusieurs villes dont Marrakech, Al Haouz, Ouarzazate, Azilal, Chichaoua et Taroudant.

Le bilan humain ne cesse de s'alourdir, et de nombreux dégâts matériels sont à déplorer pour les survivants, parmi lesquels figurent parfois des familles qui ont tout perdu.

En France, plusieurs associations ont déjà manifesté leurs actions et appelé à la contribution pour les personnes désireuses d’aider les Marocains.

Le Secours populaire

«Dès demain, nous serons sur place», a annoncé l'organisation dimanche 10 septembre.

Après avoir annoncé la mise à disposition de 50.000 euros de son fond d’urgence, le Secours populaire a lancé «un appel pressant à la solidarité et au soutien financier», via ce lien : «Il nous faut des moyens financiers considérables», a déclaré Henriette Steinberg, secrétaire générale de l’association.

#Maroc. Dès demain, nous serons sur place. De quoi rencontrer les autorités, échanger avec nos partenaires locaux sur les besoins immédiats et ceux qui vont perdurer et mettre en place l'aide matérielle d'urgence.



Il est urgent d'agir. Faites un don

Parmi les urgences évoquées figurent notamment l’inhumation en urgences des victimes décédées - afin d’éviter les épidémies - et la mise en place immédiate de systèmes d’abri, qui permettra notamment la reprise de la scolarisation des enfants.

La Croix-Rouge et le Croissant Rouge

La Croix-Rouge s’est également mobilisée. L'organisation humanitaire a appelé les citoyens à faire des dons (lien disponible ici). Les biens recueillis serviront à l’achat de fournitures de première nécessité.

Celles-ci seront envoyées au Maroc, grâce à la collaboration de l’association Croissant Rouge, basée sur place. Il faudra «anticiper un accompagnement qui va s'inscrire dans la durée», a prévenu l’organisation.

Urgence Maroc : Faites un don pour aider les personnes touchées par le seisme

La Fondation de France

La Fondation de France a également mis à disposition 25.000 euros et invite les Français à faire des dons pour renforcer cette somme, qui permettra de mener plusieurs actions comme la mise à l’abri des victimes et leur soutien psychologique.

L'association a mis à disposition un lien pour les dons en ligne, ainsi qu'une adresse pour les chèques envoyés par voie postale : «Libellez votre chèque à l’ordre de 'Fondation de France – Solidarité Maroc 60509 Chantilly Cedex'», peut-on lire sur leur site.

La Fondation de France a indiqué que son intervention serait concentrée sur les zones les plus touchées, «notamment dans les territoires isolés où l'aide arrive plus difficilement et les populations sont davantage livrées à elles-mêmes».

#SolidaritéMaroc Suite au séisme survenu cette nuit au Maroc, la @Fondationfrance se mobilise et lance un appel à la #générosité pour venir en aide à la population sinistrée.

Soutenons les milliers de familles touchées par cette catastrophe



Soutenons les milliers de familles touchées par cette catastrophe https://t.co/fIA4Cwo4zg — Fondation de France (@Fondationfrance) September 9, 2023

Dans un second temps, elle envisage de contribuer à la reconstruction durable et au relancement de l’économie.

Parmi les plus de 2.000 rescapés blessés comptabilisés ce dimanche 10 septembre, se trouvent encore plus d'un millier de personnes dans un état critique.