Inondations en Libye : plus de 2.300 morts, au moins 10.000 disparus

Plus de 2.300 personnes sont mortes à la suite de la tempête Daniel survenue ce dimanche et lundi en Libye, a indiqué un responsable de La Fédération Internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Au moins 10.000 personnes sont encore portées disparues.

Le nord de l’Afrique est éprouvé par les catastrophes naturelles. Alors que le Maroc fait face aux conséquences d'un séisme mortel, La Libye affronte celles de la tempête Daniel, qui a fait de nombreuses victimes depuis son départ les 10 et 11 septembre.

Plus de 2.300 personnes sont mortes. Le nombre de disparus est «proche de 10.000», a-t-il indiqué mardi 12 septembre lors d’un point presse, affirmant espérer des informations plus précises dans la journée.

Des victimes en Grèce, en Turquie et en Bulgarie

La FICR en a appelé à l’aide internationale face à ces inondations, dont «les besoins humanitaires dépassent largement les capacités du Croissant-Rouge libyen et même les capacités du gouvernement», a expliqué Tamer Ramadan.

«C'est la raison pour laquelle le gouvernement dans l'est a lancé un appel à l'aide internationale et nous allons nous aussi incessamment lancer un appel d'urgence», a-t-il insisté.

Dans l’après-midi du dimanche 10 septembre, la tempête Daniel a frappé l'est de la Libye, touchant des villes côtières du Jabal al-Akhdar (nord-est) mais aussi Benghazi, où un couvre-feu a été décrété et les écoles fermées.

L’inondation a été qualifiée par les experts de phénomène «extrême en termes de quantité d'eau tombée». Les victimes de la même tempête sont également à déplorer en Grèce, en Turquie et en Bulgarie, où le bilan est d’environ 27 morts.

L'est de la Libye abrite les principaux champs et terminaux pétroliers. La Compagnie nationale de Pétrole (NOC) a décrété «l'état d'alerte maximale» et «suspendu les vols» entre les sites de production où l'activité a été drastiquement réduite.