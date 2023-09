Hongrie : tout savoir sur le Sommet de la démographie qui s'ouvre ce jeudi

Le cinquième Sommet démographique de Budapest s’ouvre ce jeudi 14 septembre en Hongrie. La Première ministre italienne Giorgia Meloni, fidèle alliée du Premier ministre hongrois Viktor Orban, sera l’une des principales oratrices de la conférence qui sera consacrée aux enjeux relatifs à la démographie et aux politiques migratoires.

L’une des plus grandes conférences internationales de Hongrie. À l’occasion du cinquième Sommet démographique de Budapest, qui s’ouvre ce jeudi 14 septembre, le Premier ministre Viktor Orban reçoit des personnalités politiques européennes et mondiales afin de discuter des problématiques démographiques et migratoires qui touchent le vieux continent. La Première ministre italienne Giorgia Meloni sera l’une des principales oratrices de l’événement.

Problématiques démographiques, migratoires et identitaires

À Budapest, pour la cinquième fois, le Premier ministre Viktor Orban va réunir des décideurs politiques, des experts, des universitaires et d’autres parties prenantes du monde entier pour discuter et aborder divers défis démographiques, notamment le vieillissement de la population, la baisse des taux de natalité, les migrations et leurs conséquences sur la société, l’économie et le développement durable.

Dans le détail du programme : des discussions sur les politiques natalistes, sur les solutions pour enrayer le déclin démographique qui frappe l’Europe, mais aussi sur la gestion de l’immigration extra-européenne, sur la menace d’un remplacement civilisationnel, ou encore des thématiques jugées «progressistes» comme «l’avortement» ou «l’idéologie LGBT».

L’année dernière, la quatrième édition du sommet avait entre autres réuni Marion Maréchal, Eric Zemmour, Mike Pence, l’ancien vice-président de Donald Trump, le président serbe Aleksandar Vucic, le premier ministre tchèque Andrej Babis, son homologue slovène Janez Jansa ou encore Milorad Dodik, le leader des Serbes de Bosnie. Cette année, c’est Giorgia Meloni qui fait office d’invitée spéciale et qui devrait prendre la parole sur ces sujets.

Giorgia Meloni alliée de Viktor Orban

Giorgia Meloni est en effet devenue l’une des principales alliées du Premier ministre Viktor Orban en Europe. Lorsqu’elle a été élue Première ministre d’Italie, son homologue hongrois l’a félicitée, saluant «une victoire plus que méritée». En outre, lors de l’investiture du nouveau gouvernement italien, le Premier ministre hongrois avait tweeté qu’il s’agissait d’un «grand jour pour la droite européenne».

«La relation amicale entre Mme Novák (la présidente hongroise, NDLR) et Mme Meloni est bien connue, tout comme la position centrale que le gouvernement italien attribue aux politiques démographiques», a expliqué Carlo Fidanza, chef de la délégation des Frères d’Italie (affilié au groupe des CRE au Parlement européen).

«La participation de la Première ministre à cet événement important à Budapest devrait évidemment être lue dans cette direction : il s’agit d’une confirmation supplémentaire d’un engagement réitéré par notre Première ministre également en vue de la prochaine loi sur le budget», a-t-il poursuivi.