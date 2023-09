Guerre en Ukraine : la Corée du Nord fournit des armes à la Russie depuis plus d’un mois, selon les renseignements ukrainiens

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un s'est déplacé en Russie pour une rencontre avec le président russe Vladimir Poutine, susceptible de déboucher sur un accord de vente d'armes en soutien à l'invasion russe en Ukraine. Selon le renseignement militaire ukrainien, cela ferait «plus d'un mois» que la Corée du Nord fournit des armes à la Russie. De son côté, le Kremlin nie tout accord.

Un nouveau partenariat ? Pyongyang, soumis à des sanctions internationales pour son programme d'armement nucléaire, a régulièrement démenti fournir des armes à la Russie mais pourrait prochainement modifier cette position, selon des experts. Début septembre, Washington avait notamment assuré que la Corée du Nord, malgré ses démentis, avait fourni des roquettes d'infanterie et des missiles à la Russie en 2022, destinés au groupe paramilitaire privé Wagner.

Une position partagée par le chef du renseignement militaire ukrainien, qui estime que «la Corée du Nord fournit des armes à la Russie depuis un mois et demi», et que Moscou les utiliserait déjà dans sa guerre contre l'Ukraine. Désormais, d'après lui, le canal est voué à s'élargir : «Le Kremlin vise à obtenir des millions de munitions. Malheureusement pour nous, la Corée du Nord est un important producteur d’armes. Elle est capable d’en fabriquer d’énormes quantités. La Russie n'est pas en mesure d'atteindre ces volumes», a-t-il déclaré.

“North Korea has been supplying Russia with weapons for a month and a half,” Budanov said.





According to him, the Russian Federation receives 122-mm and 152-mm projectiles as well as missiles for Grad MLRS. https://t.co/MLBS8oLRmH

— NOELREPORTS (@NOELreports) September 13, 2023