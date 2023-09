Pologne : un père et sa fille arrêtés pour inceste et meurtres de nouveau-nés

La police polonaise a découvert vendredi et samedi les corps de trois nouveau-nés dans la cave d’une maison située à Czerniki, près de Gdansk (Nord) et a ouvert une enquête sur un père et sa fille, soupçonnés d’inceste et de meurtres.

L'affaire fait scandale en Pologne. Un Polonais de 54 ans, Piotra G., et sa fille de 20 ans, Paulina, ont été arrêtés ce week-end après que la police a découvert qu'ils avaient eu une relation incestueuse et qu'ils avaient assassiné les trois bébés issus de leur relation, relate l'agence de presse polonaise PAP et les médias du pays.

Dans le détail, épluche l'agence de presse américaine AP, le corps d'un premier nouveau-né a été retrouvé vendredi. Une nouvelle perquisition, faite le même jour, a permis de découvrir un autre corps dans un état de décomposition avancé, suivi d'un troisième samedi.

S'exprimant sur la chaîne d'information TVN24, le procureur Mariusz Duszynski du bureau du procureur du district de Gdansk a déclaré que la femme était inculpée de deux chefs de meurtre et d'un chef d'inceste.

Son père, après avoir été déféré au parquet, a été inculpé de trois chefs de meurtre dans le cas des nouveau-nés et de deux chefs d'inceste.

Des recherches toujours en cours

Alors que, toujours selon les médias locaux, le père est également accusé d'avoir violé sa deuxième fille, la police n'exclut pas de faire d'autres macabres découvertes.

«Des recherches sont toujours en cours sur la propriété», a d'ailleurs confirmé le procureur Mariusz Duszynski, toujours cité par l'agence PAP.

Les médias polonais précisent également que l'un des bébés devait naître trois semaines avant la découverte du corps. Une autopsie devait être réalisée par ailleurs ce dimanche avec l'espoir d'apporter la lumière sur cette macabre affaire.