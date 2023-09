Etats-Unis : le célèbre parc Disney World fermé en raison de la présence d'une ourse noire

Une ourse noire a été aperçue, ce lundi 18 septembre, dans un arbre de la section «Magic Kingdom» du parc Disney World de Floride, aux États-Unis. La présence de l’animal a provoqué la fermeture du site.

Une invitée peu désirable. Ce lundi 18 septembre, une ourse noire s’est introduite dans le parc Disney World d'Orlando en Floride (États-Unis). Sa simple présence a semé la panique dans le parc causant sa fermeture partielle à titre préventif.

D’après le média américain NBC News, l’ourse aurait été aperçue dans un arbre de la section «Magic Kingdom» du site. Elle a finalement été capturée par les biologistes du programme de gestion des ours de la Florida Fish and Wildlife Conservation Commission (FWC).

«Les biologistes du programme de gestion des ours de la FWC, ainsi que les agents de la FWC chargés de l'application de la loi, ont capturé une ourse adulte en toute sécurité. Dans la plupart des cas, il est préférable que les ours aient de l'espace et se déplacent d'eux-mêmes, mais dans cette situation, le personnel a capturé l'animal et l'a déplacé hors du parc vers une zone située dans la forêt nationale d'Ocala», a indiqué l’organisation citée par la NBC News.

Selon le FWC, l’animal cherchait probablement de la nourriture avant la prochaine saison d'hibernation hivernale. «À l'approche de l'automne, les ours sont plus actifs car ils cherchent de la nourriture afin de constituer des réserves de graisse pour l'hiver», a-t-elle ajouté.