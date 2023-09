Minijupe avec le drapeau saoudien : ciblée par les critiques, une créatrice de mode s'excuse

Dévoilée lors de la Fashion Week de Londres ce vendredi 15 septembre, une minijupe aux couleurs de l'Arabie Saoudite a provoqué une vive polémique. Sa créatrice, Mowalola Ogunlesi, a été contrainte de s'excuser.

Une minijupe jugée offensante. La créatrice de mode nigériane Mowalola Ogunlesi a dû s’excuser sur les réseaux sociaux après avoir présenté une minijupe arborant le drapeau de l’Arabie Saoudite lors du défilé d’une de ses collections à la Fashion Week de Londres ce vendredi 15 septembre, a rapporté CNN.

La collection de la créatrice, installée à Londres depuis de nombreuses années, contenait de nombreuses minijupes arborant des drapeaux du monde entier, dont ceux de la Chine, du Royaume-Uni ou encore celui du Japon. Mais celle de l’Arabie Saoudite a créé une polémique en raison de l’apparition de la Chahada, la profession de foi de l’islam, qui indique : «il n'y a pas de vraie divinité si ce n'est Allah et Muhammad est Son messager».

La créatrice de mode s’est d’abord attirée les foudres de la communauté musulmane sur X (anciennement Twitter) expliquant qu’il était «dystopique» qu’une minijupe soit vu comme un acte de guerre, avant de publier un second message ironique : «Vous allez me faire pleurer».

Face aux réponses des internautes, Mowalola Ogunlesi a supprimé ses tweets, avant de revenir sur le réseau social et d’y publier un message d’excuse.

«Après le défilé, j'ai découvert que l'un de ces drapeaux, celui de l'Arabie saoudite, comportait des mots sacrés et que son utilisation avait provoqué une grande offense. Maintenant que j'ai été informée sur ce sujet, je m'en excuse sincèrement. Je vous remercie de m'avoir demandé des comptes et j'apprécie votre compréhension alors que j'apprends de cette expérience», a-t-elle indiqué sur X, assurant que cette minijupe serait supprimée de sa collection.

One of my key inspirations for SS24 was to use the national flags of different countries. After the show, I found that one of these flags - Saudi Arabia - features sacred words, and its use has caused great offense. Now that I've been educated on this topic, I sincerely apologise

— Mowalola (@MOWALOLA_) September 16, 2023