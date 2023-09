Belgique : l'une des maisons de Marc Dutroux transformée en mémorial dédié aux victimes de la pédophilie

Ce mardi 19 septembre, un mémorial en hommage aux victimes de la pédophilie doit être inauguré à Charleroi, en Belgique. Il a été construit sur les fondations d'une maison dans laquelle Marc Dutroux séquestrait ses victimes.

Pièce par pièce, la «maison de l'horreur» a été démolie pour laisser place à la mémoire. Située à Charleroi (Belgique), l'une des résidences principales du criminel belge Marc Dutroux a été presque entièrement détruite pour construire un mémorial dédié aux victimes de la pédophilie. Il doit être inauguré ce mardi 19 septembre.

Baptisé «Entre terre et ciel», ce jardin planté d'arbres et de fleurs a été pensé en concertation avec les parents de Julie Lejeune et Mélissa Russo, séquestrées, violées et affamées jusqu'à la mort par Marc Dutroux dans les années 1990. Cet îlot de verdure a été volontairement surélevé par rapport à la chaussée, à plus d'1,5 mètre de hauteur.

A Charleroi, le mémorial qui remplace la «maison de l’horreur» de Marc Dutrouxhttps://t.co/W5lGu9T2v4 par @vdegraffenried pic.twitter.com/ZNJi1oZ7Xb — VdeGraffenried (@VdeGraffenried) April 6, 2023

«Normalement un jardin c'est toujours au niveau du sol, on marche dessus. Ici, il se trouve à un niveau tel que c'est autre chose qu'un jardin», a analysé le bourgmestre de Charleroi, Georgios Maïlis, auprès de la RTBF. Il s'agit d'un «monument vivant dédié au recueillement», a-t-il ajouté. La maison en tant que telle a été rasée et le mémorial a été construit en briques blanches. L'un des murs a été décoré d'une fresque représentant un enfant tenant un cerf-volant.

Ce projet de réhabilitation concerne aussi un garage et la maison voisine de celle de Marc Dutroux. Seules les caves dans lesquelles le criminel a séquestré ses victimes ont été préservées, à la demande des familles. Ces dernières, qui estiment ne pas avoir obtenu toutes les réponses à leurs questions au cours de la procédure judiciaire, espèrent voir un jour de nouvelles investigations ouvertes.

Six victimes identifiées

Le 15 août 1996, deux adolescentes de 12 et 14 ans, Sabine et Laetitia, avaient été libérées de la «maison de l'horreur» où elles avaient été emmurées vivantes. Elles sont les deux seules victimes de Marc Dutroux à avoir survécu.

L'enquête a montré que Julie et Mélissa, toutes deux âgées de 8 ans, avaient elles aussi été détenues pendant un temps dans cette demeure du quartier de Marcinelle. Enlevées en juin 1995, elles avaient été retrouvées mortes de faim le surlendemain, dans une autre résidence du pédophile belge.

Condamné en 2004 à la prison à perpétuité, Marc Dutroux, aujourd'hui âgé de 66 ans, a été reconnu coupable d'avoir enlevé, séquestré et violé six fillettes et jeunes femmes entre 1995 et 1996.