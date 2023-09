Visite de Charles III : de quoi parlent les lettres anglaises de Voltaire offertes par le roi à Emmanuel Macron ?

A l’occasion de sa visite en France, le souverain britannique Charles III a prévu d’offrir au président Emmanuel Macron un cadeau spécial : une édition des Lettres anglaises de Voltaire.

Un présent symbole de l’amitié franco-britannique. Pour sa visite d’État en France, le roi Charles III et la reine Camilla vont offrir au président Emmanuel Macron une édition des Lettres sur les Anglais de Voltaire, publiées au Royaume-Uni en 1733.

Ces lettres ont été écrites par le célèbre écrivain et philosophe français entre 1727 et 1733, après son exil de quelques années au Royaume-Uni. Également connue sous le nom de Lettres philosophiques, cette œuvre fut l’une des plus importantes du siècle des Lumières. En vingt-cinq courts chapitres, les Lettres anglaises abordèrent de nombreux thèmes propres à la société britannique, comme la religion anglicane, le Parlement, le gouvernement, ou encore les sciences. Ces lettres ont notamment permis de faire connaître les travaux de Newton et Locke.

Dans cette œuvre, Voltaire faisait l’éloge du système politique anglais, qui correspondait aux idéaux des Lumières. Lors de la publication des Lettres philosophiques en 1734 en France, ces louanges de la société anglaise furent perçues comme une attaque contre la monarchie française. Le livre fut alors interdit, brûlé, et Voltaire mis en accusation. Toutefois, environ 20.000 exemplaires de l’ouvrage furent vendus, un véritable succès littéraire pour l’époque.

De son côté, Emmanuel Macron a choisi d’offrir au roi, entre autres, une édition originale des «Racines du ciel» de Romain Gary, un ouvrage qui a reçu le prestigieux prix Goncourt en 1956.