Des archéologues ont découvert une chaussure d'enfant vieille de 2.000 ans avec ses lacets encore intacts

Une chaussure d'enfant vieille de plus de 2.000 ans a été découverte en Autriche. Elle date de l'époque des mineurs de l'âge de fer.

Certainement passée de mode mais conservée de manière admirable, une chaussure d'enfant vieille de plus de 2.000 ans a été découverte en Autriche. D'après le Musée allemand des mines de Bochum, qui a mené les recherches, les lacets sont intacts alors même que l'objet a probablement été fabriqué au IIe siècle avant J.C.

Cette chaussure a été trouvée lors de recherches archéologiques minières à Dürrnberg. La région est notamment connue pour son exploitation de sel gemme, qui a commencé dès l'âge de fer. Dans un communiqué, le musée explique que c'est justement l'effet conservateur du sel qui a maintenu la chaussure de cuir en si bon état.

Une trouvaille «rarissime»

«Les matières organiques se décomposent généralement avec le temps, a précisé le chef du département de recherche, le professeur Thomas Stoellner. Des découvertes comme cette chaussure d'enfant [...] offrent un aperçu rarissime de la vie des mineurs de l'âge de fer.»

Cette trouvaille est d'autant plus spéciale qu'elle prouve, selon les experts, la présence d'enfants sous terre, dans les mines, à cette époque. L'analyse des lacets laisse penser qu'ils étaient faits de fibres de lin et la taille de la chaussure correspondrait aujourd'hui à une pointure 30.

Des fragments de pelle en bois et des restes de fourrure ont également été découverts. La présence d'un second laçage suggère que ces éléments textiles constituaient peut-être une capuche. Forts de ces trouvailles, les archéologues ont l'intention de poursuivre les recherches sur ce site, afin d'en apprendre le plus possible sur le travail des mineurs de l'âge de fer et leur mode de vie.