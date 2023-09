Voici les 5 pays où une bouteille d'eau coûte le plus cher dans le monde

Selon les résultats d’une enquête réalisée en septembre 2022 par GlobalProductPrices.com dans 92 pays, l'accès à l'eau en bouteille demeure un privilège que tous les individus ne peuvent pas s’offrir sur la planète.

Une denrée de luxe. Une bouteille d'eau de 1,5 litre d'une marque locale coûte en moyenne 70 centimes de dollar américain dans le monde, comme révélée par une étude de GlobalProductPrices.com dans 92 pays en septembre 2022.

L'Australie et les Philippines se distinguent comme les marchés où l'eau est la plus coûteuse, atteignant 2,02 dollars par bouteille. Ils sont suivis de près par Singapour, l'Uruguay et Porto Rico qui figurent également parmi les pays où son coût est élevé, avec des prix variant entre 1,59 et 1,74 dollar.

La France se trouve parmi les pays proposant les tarifs les plus bas, se hissant à la 77e place, avec l'Égypte et la Tunisie, qui affichent des prix respectifs de 0,14 et 0,20 dollar. L'Iran et le Bangladesh offrent également de l'eau à moins de 0,25 dollar.

L’eau touchée par l’inflation en France

En 2023, le coût moyen d'une bouteille d'eau de 1,5 litre s'élève désormais à 0,7 euro à cause de l'inflation. Un prix qui peut considérablement varier, allant de 0,2 euro en périodes favorables à 1,5 euro en fonction de la période et de la localité.

Cependant, la consommation d'eau en bouteille connaît un déclin progressif, principalement pour des raisons environnementales. Les Français se tournent désormais vers l'eau du robinet ou l'eau filtrée à domicile.