Fashion Week : pourquoi y a-t-il autant de défilés ?

Après la clôture de la dernière étape du Fashion Month à Milan, le prochain rendez-vous est fixé à Paris dès ce lundi 25 septembre et jusqu'au 3 octobre 2023. Au milieu de cette multitude de défilés, il peut parfois être difficile de s'y retrouver.

La Fashion Week, événement incontournable où les créateurs de mode dévoilent leurs nouvelles collections de vêtements, de chaussures, d'accessoires, et plus encore, se tient deux fois par an, dans quatre villes principales, suivant toujours le même ordre : New York, Milan, Londres et enfin Paris.

Cette période s’étend sur quatre semaines consécutives et met en lumière les tendances à venir pour la saison automne/hiver de janvier à mars, puis pour la saison printemps/été de juin à septembre. En outre, il existe les défilés «Resort» ou «Croisière» ainsi que la «Couture», intercalés entre ces deux saisons de la mode, en mai. Tout cela peut contribuer à donner l'impression que l'événement se déroule en permanence.

En parallèle, de nombreux shows ont lieu en dehors du calendrier officiel établi par les instances de la mode, comme la Fédération de la Haute Couture et de la Mode en France. Ces organismes accréditent les marques qui répondent à leurs critères pour accéder à cet événement prestigieux.

Des marques telles que Jacquemus, Gucci ou encore Saint-Laurent ont ainsi choisi de se détacher du calendrier officiel de la Fashion Week ces dernières années, en suivant leurs propres rythmes et défilés en dehors de la semaine de la mode.

Défilés de haute couture et prêt-à-porter

Il est aussi essentiel de distinguer deux types de défilés lors de la Fashion Week : le prêt-à-porter et la haute couture.

Comme indiqué par son nom, le prêt-à-porter peut être commercialisé presque immédiatement, avec quelques ajustements éventuels. Les pièces présentées lors des défilés sont généralement disponibles en boutique environ six mois après le défilé.

En revanche, la haute couture n'est pas toujours destinée à la vente. Conçue pour une clientèle exceptionnellement restreinte, à savoir quelques dizaines de clients dans le monde, la haute couture sert principalement de vitrine et de terrain d'expérimentation pour les créateurs.

Paris est d’ailleurs la seule ville à présenter des défilés «haute couture». Mais là encore, cela peut évoluer au gré des envies des maisons de couture.