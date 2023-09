Sommet Chine-Japon-Corée du Sud : vers une sortie de crise en Asie ?

Des hauts diplomates de Chine, du Japon et de la Corée du Sud se retrouvent ce mardi pour une rare réunion trilatérale destinée à relancer les échanges diplomatiques entre les trois pays.

Face aux rapprochements de ses voisins avec les États-Unis, la Chine se rapproche de ses voisins. Ce mardi, la Corée du Sud accueille des hauts diplomates japonais et chinois, pour une réunion tripartite. L’objectif : le réchauffement des relations diplomatiques entre les trois pays, dont les échanges ont été pendant longtemps plutôt rares.

Cette réunion a notamment pour objectif de préparer l’organisation d’un véritable sommet entre Tokyo, Séoul et Pékin dans les prochains mois. «Les trois parties ont convenu de tenir une réunion des ministres des Affaires étrangères dans les prochains mois et de maintenir leur communication afin d'encourager la tenue d'une réunion des dirigeants le plus tôt possible», a indiqué Wang Wenbin, un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères.

Aucune date officielle pour ce futur sommet n’a été communiquée pour l’instant, mais il pourrait avoir lieu à la fin de l’année. Le dernier sommet de ce type s'est tenu en 2019 à Chengdu, dans l'ouest de la Chine.

Rassurer la Chine après un rapprochement avec les États-Unis

La main tendue de la Corée et du Japon vers la Chine intervient quelques semaines après un important sommet entre les États-Unis, le Japon et la République de Corée à Camp David, la résidence de campagne du président américain, qui avait pour objectif de contrer l’influence de la Chine et de la Corée du Nord dans la région.

Ces trois alliés se sont rencontrés à diverses reprises ces derniers mois. Les États-Unis ont notamment participé au rapprochement entre Séoul et Tokyo, dont les relations s‘étaient envenimées ces dernières années en raison de différends remontant à la domination coloniale du Japon sur la Corée lors de la première moitié du XXe siècle.

Ce rapprochement entre Séoul et Tokyo avait cependant surtout pour objectif de contrer la Corée du Nord, qui menace les deux nations avec ses nombreux lancements de missiles et son programme nucléaire. Des exercices militaires conjoints des deux pays avec les États-Unis ont notamment provoqué la colère de Pyongyang.

La coopération entre la Corée du Sud, la Chine et le Japon «joue un rôle important non seulement en Asie du Nord-Est, mais aussi pour la paix, la stabilité et la prospérité du monde», a déclaré dans un communiqué le ministre sud-coréen des Affaires étrangères Park Jin en amont de la rencontre de ce mardi.

Par ailleurs, malgré son rapprochement avec les États-Unis, la Chine reste le premier partenaire commercial de Séoul. Avec le Japon, les trois pays d’Asie représentent à eux seuls «20% de la population mondiale et 25% du PIB mondial», a notamment souligné Park Jin.

Depuis plusieurs mois, les États-Unis multiplient les rencontres bilatérales avec différents pays d’Asie, notamment pour contrer l’influence de Pékin en mer de Chine méridionale.