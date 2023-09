Chine : un hippopotame très en colère s'en prend à un gardien de zoo

Un hippopotame s'en est pris à un gardien de zoo en Chine alors que ce dernier tentait de mettre fin à un affrontement entre l'animal et un de ses congénères.

Une énorme frayeur. Un gardien de zoo a vécu la peur de sa vie le 24 septembre dernier après avoir été menacé par un hippopotame dans un enclos du zoo écologique de Changsa, situé dans la province chinoise du Hunan.

Les faits se sont déroulés alors que le gardien de zoo était rentré dans l’enclos où se trouvait l’hippopotame, qui était en plein affrontement avec un autre membre de son espèce pour une question de territoire. Présent sur place pour nourrir les animaux, le gardien a tenté de distraire un des deux hippopotames et est finalement devenu la cible de la colère de l’un d’entre eux.

Hippo attacks a keeper in a zoo in China.





To put this in context, one bite from a Hippo can sever a Crocodile in half. The Hippo was angry and wanted him gone. If the Hippo wanted him dead, he would be dead. pic.twitter.com/UvIyzLX2fh

